Российские ученые изучили микроводоросли и обнаружили их иммуномодулирующие свойства

Posted 26 сентября 2023, 06:00
Published 26 сентября 2023, 06:00
Modified 26 сентября 2023, 06:03
Updated 26 сентября 2023, 06:03
Исследователи обнаружили это при изучении низкомолекулярных гликоконъюгатов, которые производятся микроводорослями. Эти соединения представляют собой комбинацию углеводов с другими молекулами, такими как липиды или белки. Гликоконъюгаты играют важную роль для микроводорослей, участвуя в фотосинтезе и составляя клеточную стенку. Однако они также способны стимулировать иммунитет человека, пишет ridus.ru.
Например, фосфогликолипиды активируют Т-клетки — лимфоциты, отвечающие за приобретённый иммунитет. А сульфогликолипиды активируют дендритные клетки, которые знакомят иммунитет с патогенами. Это означает, что гликоконъюгаты могут быть использованы для создания лекарств, усиливающих иммунный ответ человека.
Как подчёркивает одна из авторов статьи Инна Стоник, открытие большого разнообразия новых углеводсодержащих метаболитов и их сильной иммуномодулирующей активности является важным достижением. Однако, так как некоторые микроводоросли содержат мышьяк, который представляет серьезную опасность для человека, дальнейшие исследования свойств фитопланктона необходимы.