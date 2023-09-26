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Posted 26 сентября 2023, 06:00

Published 26 сентября 2023, 06:00

Modified 26 сентября 2023, 06:03

Updated 26 сентября 2023, 06:03

Российские ученые изучили микроводоросли и обнаружили их иммуномодулирующие свойства

26 сентября 2023, 06:00
Учёные из Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН обнаружили интересные особенности микроводорослей. Некоторые из них могут представлять опасность для человека, однако этот тип фитопланктона обладает ценными свойствами в области иммунологии.

Исследователи обнаружили это при изучении низкомолекулярных гликоконъюгатов, которые производятся микроводорослями. Эти соединения представляют собой комбинацию углеводов с другими молекулами, такими как липиды или белки. Гликоконъюгаты играют важную роль для микроводорослей, участвуя в фотосинтезе и составляя клеточную стенку. Однако они также способны стимулировать иммунитет человека, пишет ridus.ru.

Например, фосфогликолипиды активируют Т-клетки — лимфоциты, отвечающие за приобретённый иммунитет. А сульфогликолипиды активируют дендритные клетки, которые знакомят иммунитет с патогенами. Это означает, что гликоконъюгаты могут быть использованы для создания лекарств, усиливающих иммунный ответ человека.

Как подчёркивает одна из авторов статьи Инна Стоник, открытие большого разнообразия новых углеводсодержащих метаболитов и их сильной иммуномодулирующей активности является важным достижением. Однако, так как некоторые микроводоросли содержат мышьяк, который представляет серьезную опасность для человека, дальнейшие исследования свойств фитопланктона необходимы.

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