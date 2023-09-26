Российские ученые изучили микроводоросли и обнаружили их иммуномодулирующие свойства

Исследователи обнаружили это при изучении низкомолекулярных гликоконъюгатов, которые производятся микроводорослями. Эти соединения представляют собой комбинацию углеводов с другими молекулами, такими как липиды или белки. Гликоконъюгаты играют важную роль для микроводорослей, участвуя в фотосинтезе и составляя клеточную стенку. Однако они также способны стимулировать иммунитет человека, пишет ridus.ru.