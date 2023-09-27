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Posted 27 сентября 2023, 07:31

Published 27 сентября 2023, 07:31

Modified 28 сентября 2023, 16:09

Updated 28 сентября 2023, 16:09

«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Пулково в Домодедово

27 сентября 2023, 07:31
Лидер российского рынка гражданской авиации «Аэрофлот» объявил о запуске 29 октября рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в московский аэропорт Домодедово. Билеты уже начали продавать.

Обслуживать новое направление будет дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», которая уже осуществляет полеты во Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает kursdela.biz.

Как отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, теперь «Аэрофлот» реализовал планы по налаживанию полетов в Домодедово, добавив третий столичный аэропорт для расширения своего предложения на рынке авиаперевозок.

«Между крупнейшими аэропортами столицы — довольно большое расстояние. Внутри города есть районы, которые „тяготеют“ либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов. Перемещение по Москве на наземном транспорте иногда занимает достаточно много времени. Поэтому в крупном городе выбор аэропорта прибытия — привлекательная возможность для потребителя», — рассказал Пантелеев.

По его словам, рейсы в Домодедово открывают новую возможность жителям юга и юго-востока столицы, поскольку расстояние между аэропортами Москвы большое, а передвигаться через весь город зачастую долго.

На новой воздушной линии планируют задействовать самолеты Airbus A319. На данный момент речь идет о двух рейсах в сутки, но при наличии спроса авиакомпания может увеличить частоту рейсов.

Отмечается, что группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») перевезла за прошлый год 40,7 миллиона пассажиров. Сегодня авиаперевозчик непрерывно расширяет собственную маршрутную сеть.

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