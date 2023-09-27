«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Пулково в Домодедово

Posted 27 сентября 2023, 07:31
Published 27 сентября 2023, 07:31
Modified 28 сентября 2023, 16:09
Updated 28 сентября 2023, 16:09
Обслуживать новое направление будет дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», которая уже осуществляет полеты во Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает kursdela.biz.
Как отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, теперь «Аэрофлот» реализовал планы по налаживанию полетов в Домодедово, добавив третий столичный аэропорт для расширения своего предложения на рынке авиаперевозок.
«Между крупнейшими аэропортами столицы — довольно большое расстояние. Внутри города есть районы, которые „тяготеют“ либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов. Перемещение по Москве на наземном транспорте иногда занимает достаточно много времени. Поэтому в крупном городе выбор аэропорта прибытия — привлекательная возможность для потребителя», — рассказал Пантелеев.
По его словам, рейсы в Домодедово открывают новую возможность жителям юга и юго-востока столицы, поскольку расстояние между аэропортами Москвы большое, а передвигаться через весь город зачастую долго.
На новой воздушной линии планируют задействовать самолеты Airbus A319. На данный момент речь идет о двух рейсах в сутки, но при наличии спроса авиакомпания может увеличить частоту рейсов.
Отмечается, что группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») перевезла за прошлый год 40,7 миллиона пассажиров. Сегодня авиаперевозчик непрерывно расширяет собственную маршрутную сеть.