«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Пулково в Домодедово

«Между крупнейшими аэропортами столицы — довольно большое расстояние. Внутри города есть районы, которые „тяготеют“ либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов. Перемещение по Москве на наземном транспорте иногда занимает достаточно много времени. Поэтому в крупном городе выбор аэропорта прибытия — привлекательная возможность для потребителя», — рассказал Пантелеев.