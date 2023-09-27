«Пермские ворота» у Перми II снесут в следующем году

UPD. В музее PERMM сообщили Properm.ru, что текущий статус арт-объекта «Пермские ворота» не менялся — он по-прежнему находится недалеко от станции Пермь II. Дальнейшее его местоположение будет зависеть от планов по развитию территории. В пресс-службе учреждения подтвердили, что сейчас завершается подготовка 3D-модели «Пермских ворот», которая позволит им стать виртуальной частью музейных экспозиций.