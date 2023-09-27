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Posted 27 сентября 2023,, 08:44

Published 27 сентября 2023,, 08:44

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

«Пермские ворота» у Перми II снесут в следующем году

«Пермские ворота» у Перми II снесут в следующем году

27 сентября 2023, 08:44
Фото: properm.ru
От арт-объекта Николая Полисского останется только цифровая копия

В 2024 году арт-объект «Пермские ворота» авторства Николая Полисского, установленный на площади Гайдара напротив вокзала Пермь II, будет демонтирован. Об этом сообщает «Новый компаньон».

По данным издания это связано со строительством транспортной развязки для нового моста через Каму. Ранее обсуждалась возможность переноса арт-объекта.

От арт-объекта останется только цифровая копия, которую уже создала студия 3D-моделирования VRtistry по заказу Музея современного искусства PERMM. Об этом сообщали в студии.

Еще в середине сентября на запрос портала Properm.ru в краевом Минкульте сообщали, что если, по завершению проектирования моста, «Пермские ворота» попадут в зону строительства, ведомство подготовит предложения по переносу арт-объекта.

Арт-объект стоит огороженный забором еще с декабря 2020 года, когда его признали аварийным. «Ворота» открыли летом 2011 года во время фестиваля «Белые ночи в Перми». Строительство объекта обошлось в 9 млн рублей. В минувшем году за ремонт «Ворот» просили 18 млн рублей.

UPD. В музее PERMM сообщили Properm.ru, что текущий статус арт-объекта «Пермские ворота» не менялся — он по-прежнему находится недалеко от станции Пермь II. Дальнейшее его местоположение будет зависеть от планов по развитию территории. В пресс-службе учреждения подтвердили, что сейчас завершается подготовка 3D-модели «Пермских ворот», которая позволит им стать виртуальной частью музейных экспозиций.

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#Пермь#Музей современного искусства#Современное искусство#Пермские ворота
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