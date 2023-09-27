Роспотребнадзор предлагает внедрение масок среди населения

Posted 27 сентября 2023,, 08:32
Published 27 сентября 2023,, 08:32
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Вопрос о том, защищают ли медицинские маски от инфекции продолжает вызывать споры уже несколько лет. Специалисты указывают на пример китайцев, которые носили маски и не снимали их, но это не помогло им избежать заражения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Доктор медицинских наук, эксперт в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров считает, что пандемия вызвала новое явление — общественный психоз. Он отмечает, что страх, паника и безысходность, а также бесконечные ограничения существенно влияют на иммунитет во время пандемии.
Эксперт подчеркивает, что все карантины не дали никаких результатов — китайцы придерживались политики «нулевого пациента» почти три года. Они сидели дома, проходили регулярное тестирование и носили маски. Но как только они сняли маски, количество заболевших начало расти. К 2023 году большая часть мира уже достигла коллективного иммунитета, в то время как китайцы только переживали «первую волну» COVID-19.
Игорь Гундаров утверждает, что пандемия была не только проблемой в области эпидемиологии и вирусологии, но также стала настоящим социальным психозом, который разгорелся и в самом обществе.