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Posted 27 сентября 2023,, 08:32

Published 27 сентября 2023,, 08:32

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Роспотребнадзор предлагает внедрение масок среди населения

27 сентября 2023, 08:32
Распространение коронавируса продолжает увеличиваться во всех регионах России. В Государственной Думе и сотрудниках правительства теперь видно маски. Также Роспотребнадзор предлагает введение обязательного ношения масок для населения.

Вопрос о том, защищают ли медицинские маски от инфекции продолжает вызывать споры уже несколько лет. Специалисты указывают на пример китайцев, которые носили маски и не снимали их, но это не помогло им избежать заражения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Доктор медицинских наук, эксперт в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров считает, что пандемия вызвала новое явление — общественный психоз. Он отмечает, что страх, паника и безысходность, а также бесконечные ограничения существенно влияют на иммунитет во время пандемии.

Эксперт подчеркивает, что все карантины не дали никаких результатов — китайцы придерживались политики «нулевого пациента» почти три года. Они сидели дома, проходили регулярное тестирование и носили маски. Но как только они сняли маски, количество заболевших начало расти. К 2023 году большая часть мира уже достигла коллективного иммунитета, в то время как китайцы только переживали «первую волну» COVID-19.

Игорь Гундаров утверждает, что пандемия была не только проблемой в области эпидемиологии и вирусологии, но также стала настоящим социальным психозом, который разгорелся и в самом обществе.

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