Роспотребнадзор предлагает внедрение масок среди населения

Эксперт подчеркивает, что все карантины не дали никаких результатов — китайцы придерживались политики «нулевого пациента» почти три года. Они сидели дома, проходили регулярное тестирование и носили маски. Но как только они сняли маски, количество заболевших начало расти. К 2023 году большая часть мира уже достигла коллективного иммунитета, в то время как китайцы только переживали «первую волну» COVID-19.