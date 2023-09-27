США включает Израиль в программу безвизового режима

Posted 27 сентября 2023,, 19:14
Published 27 сентября 2023,, 19:14
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Эксперт в интервью RTVI отметил, что решение было ожидаемым, так как Израиль стремился присоединиться к этой программе уже долгое время.
Он добавил, что при этом есть некоторые ограничения в новой программе. В Израиле существуют два вида паспортов — «даркон» (биометрический загранпаспорт) и «лессе-пассе». Пока программа безвизового въезда распространяется только на обладателей «даркона». Люди с «лессе-пассе» все равно должны будут получить визу для поездки в США.
По новым правилам израильтяне смогут находиться в США без визы только 90 дней, после чего им нужно будет покинуть страну или продлить визу. Те, кто не соблюдет правила и нарушит визовый режим, будут исключены из программы и больше не смогут посещать США без визы.
Несмотря на некоторые ограничения, это все равно большой шаг для Израиля. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели, а новая система вступит в силу, скорее всего, уже в ноябре.