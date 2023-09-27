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Posted 27 сентября 2023,, 19:14

Published 27 сентября 2023,, 19:14

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

США включает Израиль в программу безвизового режима

27 сентября 2023, 19:14
В среду, 27 сентября, стало известно о том, что Израиль будет включен в программу безвизового режима с США. Новые правила въезда для израильтян были разъяснены юристом Алексеем Коваленко.

Эксперт в интервью RTVI отметил, что решение было ожидаемым, так как Израиль стремился присоединиться к этой программе уже долгое время.

Он добавил, что при этом есть некоторые ограничения в новой программе. В Израиле существуют два вида паспортов — «даркон» (биометрический загранпаспорт) и «лессе-пассе». Пока программа безвизового въезда распространяется только на обладателей «даркона». Люди с «лессе-пассе» все равно должны будут получить визу для поездки в США.

По новым правилам израильтяне смогут находиться в США без визы только 90 дней, после чего им нужно будет покинуть страну или продлить визу. Те, кто не соблюдет правила и нарушит визовый режим, будут исключены из программы и больше не смогут посещать США без визы.

Несмотря на некоторые ограничения, это все равно большой шаг для Израиля. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели, а новая система вступит в силу, скорее всего, уже в ноябре.

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