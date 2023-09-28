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Posted 28 сентября 2023, 10:17

Published 28 сентября 2023, 10:17

Modified 28 сентября 2023, 10:18

Updated 28 сентября 2023, 10:18

В Чайковском объявлен сбор документов от претендентов на пост главы муниципалитета

В Чайковском объявлен сбор документов от претендентов на пост главы муниципалитета

28 сентября 2023, 10:17
Фото: properm.ru.
Сюжет
Выборы
Кандидатов-финалистов определят 20 ноября.

В Чайковском двух кандидатов — финалистов конкурса на пост главы городского округа определят 20 ноября. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской Думы на сегодняшнем заседании. Прием документов от кандидатов пройдет с 9 октября по 8 ноября.

Напомним, что на прошедших 8–10 сентября выборах депутатов Думы Чайковского округа «Единая Россия» взяла 21 мандат, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — два, ЛДПР — один, «Новые люди» — один. Явка составила 26,23%.

Сейчас муниципалитет возглавляет Юрий Востриков.

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#Политика#Общество#Выборы
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