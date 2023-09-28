В Чайковском объявлен сбор документов от претендентов на пост главы муниципалитета

Напомним, что на прошедших 8–10 сентября выборах депутатов Думы Чайковского округа «Единая Россия» взяла 21 мандат, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — два, ЛДПР — один, «Новые люди» — один. Явка составила 26,23%.