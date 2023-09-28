В Чайковском объявлен сбор документов от претендентов на пост главы муниципалитета

Posted 28 сентября 2023, 10:17
Published 28 сентября 2023, 10:17
Modified 28 сентября 2023, 10:18
Updated 28 сентября 2023, 10:18
В Чайковском двух кандидатов — финалистов конкурса на пост главы городского округа определят 20 ноября. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской Думы на сегодняшнем заседании. Прием документов от кандидатов пройдет с 9 октября по 8 ноября.
Напомним, что на прошедших 8–10 сентября выборах депутатов Думы Чайковского округа «Единая Россия» взяла 21 мандат, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — два, ЛДПР — один, «Новые люди» — один. Явка составила 26,23%.
Сейчас муниципалитет возглавляет Юрий Востриков.