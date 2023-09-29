Папы, дочери и велосипеды. Как выглядит возвращение «Папиных дочек»

Posted 29 сентября 2023, 05:42
Published 29 сентября 2023, 05:42
Modified 3 сентября, 04:52
Updated 3 сентября, 04:52
Всё уже украдено до нас. Точнее, придумано. По крайне мере, в кино и на телевидении. Мы живем в век ремейков, сиквелов и ребутов, которые никто не просил. Причин тому множество. Одна из них — корпорации не хотят рисковать деньгами, и поэтому вкладываются в то, что гарантированно даст прибыль. Вот и затаскивают до дыр хорошие произведения прошлого.
И так не только в Голливуде. Чаша сия и нас не минула. Какой самый кассовый фильм в истории российского кино? «Чебурашка» (6+)! Он заманивал толпы зрителей воспоминаниями о добрых мультиках из детства, а в итоге предлагал шутки про обоссавшегося Чебурашку и экранизацию анекдота «убрать с руля».
График российских новинок ломится от различных переделок классических историй, и вскоре нас ждут «Бременские музыканты» (6+) с криповыми костюмами животных и «Летучий корабль» (6+), где Сергей Гармаш в роли Водяного (видимо, после Гены в «Чебурашке» актер надумал продолжить линию земноводных героев).
Решили взяться за старое-доброе и телеканалы. Первой ласточкой стало возвращение «Папиных дочек» (18+). Неожиданное продолжение сериала тоже продвигали именно за счет ностальгии, показывая кадры с повзрослевшей Пуговкой, Машей, Галиной Сергеевной и Женей. И это, и правда, сильно подогревало интерес, что, наверняка, сказалось на довольно неплохом, судя по количеству запросов в сети и оценкам на «Кинопоиске», старте сериала «Папины дочки. Новые».
И, естественно, это была довольно простая замануха и обманка. Представители семьи Васнецовых появляются в сериале лишь от случая к случаю, а Пуговке (Екатерина Старшова) и Жене (Дарья Мельникова) вообще отведены лишь небольшие камео в первой серии. На самом деле, сюжет сосредоточен на новых героях, и это даже хорошо. Сериал не заигрывает с памятью о прошлом, и упрекнуть перезапуск «Папиных дочек» в эксплуатации ностальгии нельзя (а в небольшом обмане ожиданий — можно и нужно).
Сюжет строится на уже проверенной схеме ухода матери из семьи. Только в этот раз Даша (Анастасия Сиваева) ушла из семьи, оставив Веника (Филипп Бледный) с четырьмя дочками. Старшая дочь Соня (Полина Денисова) — подросток со всеми проблемами переходного возраста. Средние — двойняшки, непохожие друг на друга как внешне, так и характерами. Если Лиза (Виталия Корниенко) отличница, иногда перегибающая с активизмом и правильностью (в одной из серий даже учится хулиганить, чтобы справиться с этим), то Диана (Ева Смирнова) ужасно предприимчивая девочка, которая во всем пытается найти финансовую выгоду. А самая младшая, Арина (Полина Айнутдинова) — просто непосредственный ребенок, хоть и часто говорит довольно серьезные для своего возраста вещи. За рамки этих характеристик четыре дочери часто выходят, отчего здесь нет строгого разделения героинь по характерам, как в изначальных «Папиных дочках».
Естественно, оказалось, что папа, пропадавший на работе, толком не знает своих детей, и им теперь всем надо находить общий язык, учиться жить без мамы и справляться с кучей трудностей. Периодически им в этом и будет помогать семья Васнецовых: почти неизменившийся папа (Андрей Леонов), внезапно ставшая стервой мама (Нонна Гришаева) и прочие. И со всем они справятся, в каждой серии получая какой-то важный урок, а то и несколько. Этому и посвящен 20-серийный, хорошо сделанный, в целом приятный и симпатичный сериал от канала СТС.
Проблема в том, что сверх этого про «Папины дочки. Новые» сказать толком нечего. Это пусть и очень добротный, но обычный, современный ситком. Не больше и не меньше. СТС за сезон выпускает с десяток таких сериалов, самой разной степени качества. Можно сказать, что всё могло быть и хуже, и хорошо, что «Папины дочки. Новые» не испортили приятные для многих воспоминания из детства. Но нет, хуже, чем сделали в последних сезонах оригинальных «Папиных дочек», когда хороший в начале сериал выдоили досуха, превратив в несуразное нечто, сделать было нельзя. Сейчас сделали просто нормально. «Папины дочки. Новые» можно смотреть и получать от этого если не удовольствие, то ощущение вроде «ну ок, не бесит, и ладно».
Зачем же такие продолжения нужны? Ради денег, конечно же. Сериал настолько успешен, что его сразу же продлили на второй сезон, который уже снимают. Вот и ответ, зачем возвращение «Папиных дочек» нужно СТС.
А зрителям оно для чего? Может быть, чтобы увидеть нормальный сериал и узнать, что было дальше в жизни любимых героев? На последнее, кстати, лучше не рассчитывать. А то выходит, что судьба всех пяти папиных дочек не очень сложилась: с Дашей понятно; Маша (Мирослава Карпович) всё такая же попрыгунья-стрекоза — без семьи, детей и мозгов; Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) разменяла свои потрясающие способности на то, чтобы стать элитным адвокатом и тоже остаться без своей семьи, хотя в конце последнего сезона «Папиных дочек» она собиралась замуж за самого настоящего принца; что у Жени с Пуговкой — непонятно.
А еще на примере «Папиных дочек. Новые» можно увидеть, как же все-таки сильно изменились российские сериалы. Ведь «Папины дочки» стали жутко популярными потому, что это был первый полностью оригинальный российский ситком. Да, это небольшая натяжка, но именно на «Папиных дочках» российские продюсеры и сценаристы учились делать подобный продукт самостоятельно, без костылей западного первоисточника. Отсюда и та самая ламповость и некая легкая и очень симпатичная нашему человеку чудинка. Авторы буквально изобретали и на ходу чинили велосипед, чтобы ездить на нем годами, пока рама нафиг не развалится. Было в этой кустарщине что-то свое, родное и понятное, отчего «Папины дочки» так и полюбились зрителю.
А сейчас, спустя шестнадцать лет, у тех самых авторов с СТС «глаз пристрелявши» и «привыкли руки к топорам». Они вам этот самый «велосипед» с закрытыми глазами соберут. Правда, отработанная годами схема сборки не позволяет больше никакой чудинки. Только прилизанная картинка и более реалистичные и живые герои, а не характеристики на ножках. Павильоны теперь больше похожи на реальные квартиры, а не на сцену в театре. Ну, и легкая дидактичность и четкая мораль каждого эпизода, с тщательно выверенными шутками на темы, не меняющиеся годами: финансовые трудности, взаимопонимание детей и родителей, школа и немного романтики.
Души и креатива в этом механизме комедии немного, мемов он не подарит, и вообще вряд ли сильно запомнится. Да и не надо! Других таких «велосипедов» еще наклепают. И теперь даже интересно, как при таком радикально изменившемся подходе к производству сериалов будет выглядеть еще один перезапуск хитового проекта 2000-х — «Счастливы вместе» (16+), который будет называться «Букины».