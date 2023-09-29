Папы, дочери и велосипеды. Как выглядит возвращение «Папиных дочек»

Проблема в том, что сверх этого про «Папины дочки. Новые» сказать толком нечего. Это пусть и очень добротный, но обычный, современный ситком. Не больше и не меньше. СТС за сезон выпускает с десяток таких сериалов, самой разной степени качества. Можно сказать, что всё могло быть и хуже, и хорошо, что «Папины дочки. Новые» не испортили приятные для многих воспоминания из детства. Но нет, хуже, чем сделали в последних сезонах оригинальных «Папиных дочек», когда хороший в начале сериал выдоили досуха, превратив в несуразное нечто, сделать было нельзя. Сейчас сделали просто нормально. «Папины дочки. Новые» можно смотреть и получать от этого если не удовольствие, то ощущение вроде «ну ок, не бесит, и ладно».