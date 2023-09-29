Спортсмены из Прикамья вновь выиграли медали Чемпионата России в Сочи

Posted 29 сентября 2023, 12:08
Published 29 сентября 2023, 12:08
Modified 2 сентября, 08:18
Updated 2 сентября, 08:18
Медали второго дня Чемпионата России в Сочи по прыжкам на лыжах с трамплина вновь достались спортсменам из Пермского края. Сегодня, 29 сентября, в мужском соревновании лучшим стал Владислав Мустафин из Лысьвы, прыгнув на 145 метров в первой попытке и на 137,5 метров во второй. Всего он набрал 260,7 балла. Олимпийский призер Евгений Климов в этот раз оказался третьим — 250,8 балла.
Соревнования проходят на большом олимпийском трамплине К125 на комплексе «Русские горки». Среди девушек сегодня лучшей стала Кристина Прокопьева из Свердловской области с результатом 222,4 балла (прыжок на 139 метров). Спортсменки из Пермского края в первую тройку лидеров не вошли.