Спортсмены из Прикамья вновь выиграли медали Чемпионата России в Сочи

Медали второго дня Чемпионата России в Сочи по прыжкам на лыжах с трамплина вновь достались спортсменам из Пермского края. Сегодня, 29 сентября, в мужском соревновании лучшим стал Владислав Мустафин из Лысьвы, прыгнув на 145 метров в первой попытке и на 137,5 метров во второй. Всего он набрал 260,7 балла. Олимпийский призер Евгений Климов в этот раз оказался третьим — 250,8 балла.