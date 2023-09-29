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Posted 29 сентября 2023, 12:08

Published 29 сентября 2023, 12:08

Modified 2 сентября, 08:18

Updated 2 сентября, 08:18

Владислав Мустафин

Спортсмены из Прикамья вновь выиграли медали Чемпионата России в Сочи

29 сентября 2023, 12:08
Фото: скриншот видео, предоставленного Федерацией по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья
Владислав Мустафин

Двое спортсменов из Прикамья завоевали медали Чемпионата России в Сочи

Владислав Мустафин из Лысьвы показал лучший результат среди мужчин.

Медали второго дня Чемпионата России в Сочи по прыжкам на лыжах с трамплина вновь достались спортсменам из Пермского края. Сегодня, 29 сентября, в мужском соревновании лучшим стал Владислав Мустафин из Лысьвы, прыгнув на 145 метров в первой попытке и на 137,5 метров во второй. Всего он набрал 260,7 балла. Олимпийский призер Евгений Климов в этот раз оказался третьим — 250,8 балла.

Соревнования проходят на большом олимпийском трамплине К125 на комплексе «Русские горки». Среди девушек сегодня лучшей стала Кристина Прокопьева из Свердловской области с результатом 222,4 балла (прыжок на 139 метров). Спортсменки из Пермского края в первую тройку лидеров не вошли.

Летающие лыжники из Пермского края завоевали золото и бронзу Чемпионата России
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#Спорт#Видео#Пермь#Лыжи#Евгений Климов#Чемпионат россии#Летающий лыжник
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