Запустить «Ласточку» до Закамска сейчас невозможно. В чем причина

Posted 30 сентября, 10:39
Published 30 сентября, 10:39
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Возникли трудности с запуском «Ласточки» до Закамска. В Минтрансе Пермского края отмечают, что вопрос запуска скоростного электропоезда находится в проработке. По информации ОАО «РЖД», железнодорожные пути, которые принадлежат заводу, не переданы на баланс РЖД. Из-за этого невозможно реализовать проект, стало известно Properm.ru.
Запустить «Ласточку» до Закамска планировалось еще в январе 2022 года, затем срок перенесли на 2023 год. Краевые власти ранее сообщали, что завод готов передать железнодорожные пути, если пассажирское сообщение не помешает ввозу сырья на предприятие и вывозу готовой продукции. При этом после передачи пути нужно будет электрифицировать, так как «Ласточка» работает на электричестве.
Издание Properm.ru направило запрос Пермскому пороховому заводу с просьбой прокомментировать задержки в передачи путей. На момент публикации новости ответ не получен.