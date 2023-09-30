Запустить «Ласточку» до Закамска сейчас невозможно. В чем причина

Запустить «Ласточку» до Закамска планировалось еще в январе 2022 года, затем срок перенесли на 2023 год. Краевые власти ранее сообщали, что завод готов передать железнодорожные пути, если пассажирское сообщение не помешает ввозу сырья на предприятие и вывозу готовой продукции. При этом после передачи пути нужно будет электрифицировать, так как «Ласточка» работает на электричестве.