Минмущества Пермского края снова судится с администрацией Чайковского

Posted 1 октября 2023, 12:33
Published 1 октября 2023, 12:33
Modified 1 октября 2023, 18:07
Updated 1 октября 2023, 18:07
Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности к администрации Чайковского городского округа и ООО «Оскар». Минимущества требует признать за собой право собственности и истребовать из чужого владения объекты недвижимости. В этом случае речь идёт о помещении буфета в корпусе детской больницы, его в управление получила компания «Амега», связанная картельным сговором с компаниями «Элиона» и «Медилайн».
В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены прокуратура Пермского края, Минздрав, Чайковская детская городская больница и территориальное управление Росреестра. Ближайшее заседание по делу назначено на 15 ноября.
Ранее Минимущества в споре с ООО «Элиона» доказало, что сделка по продаже пищеблока Чайковской городской больницы ничтожна. Также суд признал ничтожной сделку по изъятию из оперативного управления Центральной городской больницы города Чайковский и закрепление на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Оскар» данного недвижимого имущества. Завтра, 2 октября, Семнадцатый апелляционный суд рассмотрит жалобу администрации Чайковского
городского округа на решение первой инстанции.