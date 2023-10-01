Минмущества Пермского края снова судится с администрацией Чайковского

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности к администрации Чайковского городского округа и ООО «Оскар». Минимущества требует признать за собой право собственности и истребовать из чужого владения объекты недвижимости. В этом случае речь идёт о помещении буфета в корпусе детской больницы, его в управление получила компания «Амега», связанная картельным сговором с компаниями «Элиона» и «Медилайн».