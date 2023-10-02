Девушка потеряла равновесие и упала с камня на склоне горы в Сочи

Через некоторое время группа из трех человек решила немного передохнуть. Девушка, не снимая свой тяжелый рюкзак с плеч, присела на камень, который находился у края тропы. Но она потеряла равновесие и скатилась вниз по склону на значительное расстояние, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».