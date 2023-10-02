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Posted 2 октября 2023,, 11:55

Published 2 октября 2023,, 11:55

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Девушка потеряла равновесие и упала с камня на склоне горы в Сочи

2 октября 2023, 11:55
Молодая женщина и два мужчины получили разрешение на путешествие до лагеря под названием Холодный. Однако в один момент они отклонились от заданного маршрута и свернули к горному массиву Псеашхо.

Через некоторое время группа из трех человек решила немного передохнуть. Девушка, не снимая свой тяжелый рюкзак с плеч, присела на камень, который находился у края тропы. Но она потеряла равновесие и скатилась вниз по склону на значительное расстояние, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что ей оказывали первую помощь, спасатели не успели прибыть вовремя. Состояние пострадавшей быстро ухудшалось. В итоге тело погибшей было доставлено в Красную Поляну.

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