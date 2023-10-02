Гостиничный комплекс на Окулова прошел экспертизу для старта II очереди строительства

Posted 2 октября, 11:10
Published 2 октября, 11:10
Modified 3 ноября, 09:54
Updated 3 ноября, 09:54
Это означает, что в ближайшее время будет получено разрешение на строительство, а также скорый старт строительных работ второй очереди.
ООО «Аквавита» относится к федеральному девелоперу UDS, который сегодня строит объекты в Ижевске, Москве, Перми и имеет земельный фонд в Нижнем Новгороде. UDS, в свою очередь, входит в состав холдинга UDS Group, в портфеле которого 14 направлений бизнеса — от золота и нефтедобычи до образовательных клубов и ресторанов.
В рейтинге Единого ресурса застройщиков — независимой от девелоперов площадке — UDS значится в ТОП-3 лидеров по потребительским качествам. Цифры демонстрируют предпочтения клиентов.
На сегодняшний день процессы строительства объекта на Окулова можно наблюдать и за пределами строительной площадки. Сейчас каркас здания полностью заведен под крышу. Рабочие ведут остекление фасадов.
Как рассказал Properm.ru генеральный директор ООО «Аквавита» Максим Федотов, сейчас на объекте завершены работы по устройству каркаса здания, по устройству кровли основного здания, пристраиваемой части и кровли стилобата.
«Выполнены внутренние стены и перегородки из кирпича. Ведется монтаж витражных конструкций, вентилируемого фасада, завершается обустройство металлоконструкций. Производятся оштукатуривание стен, устройство стяжки пола», — уточнил Максим Федотов.
Также выполняется монтаж инженерных сетей гостиничного комплекса, прокладка наружных коммуникаций фонтана и освещения. В самое ближайшее время ожидаем финальную поставку оборудования: лифтов и вентиляционных установок».
Помимо переговоров с гостиничными операторами, компания «Аквавита» находится в тесном контакте и с потенциальными партнерами: с сетью spa-комплексов, которые будут представлены на первом этаже гостиничного комплекса, а также рестораторами с мировым именем. По задумке, на последнем этаже гостиницы появится уникальный ресторан с панорамными видами на Каму.