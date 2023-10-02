Гостиничный комплекс на Окулова прошел экспертизу для старта II очереди строительства

ООО «Аквавита» относится к федеральному девелоперу UDS, который сегодня строит объекты в Ижевске, Москве, Перми и имеет земельный фонд в Нижнем Новгороде. UDS, в свою очередь, входит в состав холдинга UDS Group, в портфеле которого 14 направлений бизнеса — от золота и нефтедобычи до образовательных клубов и ресторанов.