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Posted 2 октября, 11:10

Published 2 октября, 11:10

Modified 3 ноября, 09:54

Updated 3 ноября, 09:54

Гостиничный комплекс на Окулова прошел экспертизу для старта II очереди строительства

Гостиничный комплекс на Окулова прошел экспертизу для старта II очереди строительства

2 октября 2023, 11:10
Фото: UDS Group
Компания «Аквавита», входящая в состав ижевского холдинга UDS Group, на днях получила положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство второй очереди гостиничного комплекса 4-5* на Окулова, 14.

Это означает, что в ближайшее время будет получено разрешение на строительство, а также скорый старт строительных работ второй очереди.

ООО «Аквавита» относится к федеральному девелоперу UDS, который сегодня строит объекты в Ижевске, Москве, Перми и имеет земельный фонд в Нижнем Новгороде. UDS, в свою очередь, входит в состав холдинга UDS Group, в портфеле которого 14 направлений бизнеса — от золота и нефтедобычи до образовательных клубов и ресторанов.

В рейтинге Единого ресурса застройщиков — независимой от девелоперов площадке — UDS значится в ТОП-3 лидеров по потребительским качествам. Цифры демонстрируют предпочтения клиентов.

На сегодняшний день процессы строительства объекта на Окулова можно наблюдать и за пределами строительной площадки. Сейчас каркас здания полностью заведен под крышу. Рабочие ведут остекление фасадов.

Фото: UDS Group

Как рассказал Properm.ru генеральный директор ООО «Аквавита» Максим Федотов, сейчас на объекте завершены работы по устройству каркаса здания, по устройству кровли основного здания, пристраиваемой части и кровли стилобата.

«Выполнены внутренние стены и перегородки из кирпича. Ведется монтаж витражных конструкций, вентилируемого фасада, завершается обустройство металлоконструкций. Производятся оштукатуривание стен, устройство стяжки пола», — уточнил Максим Федотов.

Фото: UDS Group

Также выполняется монтаж инженерных сетей гостиничного комплекса, прокладка наружных коммуникаций фонтана и освещения. В самое ближайшее время ожидаем финальную поставку оборудования: лифтов и вентиляционных установок».

Помимо переговоров с гостиничными операторами, компания «Аквавита» находится в тесном контакте и с потенциальными партнерами: с сетью spa-комплексов, которые будут представлены на первом этаже гостиничного комплекса, а также рестораторами с мировым именем. По задумке, на последнем этаже гостиницы появится уникальный ресторан с панорамными видами на Каму.

#Спецпроекты#Новости компаний
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