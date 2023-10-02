Объем железнодорожных перевозок в дальнем следовании вырос на 12%

Posted 2 октября, 18:22
Published 2 октября, 18:22
Modified 30 октября, 18:34
Updated 30 октября, 18:34
При этом в сентябре текущего года пассажирооборот составил 12,5 млрд пасс.-км, что на 8,7% больше, чем за тот же период прошлого года. В пригородном сообщении он прибавил 7,4%, составив 2,93 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании — 9,2% (9,53 млрд пасс.-км).
С января по сентябрь 2023 года было отправлено 886,9 млн пассажиров (+4,3% к аналогичному периоду прошлого года). В пригородном сообщении — 793,3 млн (+3,5%), в дальнем следовании — 93,6 млн (+12%).
В компании отмечают, что с начала 2023 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом и составил 105,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении — 24,87 млрд пасс.-км (+5,2%), а в дальнем следовании — 80,65 млрд пасс.-км (+11,7%).