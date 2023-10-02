Суд вынес приговор 85-летнему тренеру по теннису

Адвокат Юлии Бузуевой отметила, что приговор будет обжалован, однако сам факт, что наказание было назначено именно такое, свидетельствует о понимании всей ситуации. Она также добавила, что удалось собрать доказательства того, что пострадавший ребенок лжет. Проведенная психиатрическая экспертиза не выявила у виновного никаких психических отклонений или сексуального влечения к детям.