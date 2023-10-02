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Posted 2 октября 2023,, 08:15

Published 2 октября 2023,, 08:15

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Суд вынес приговор 85-летнему тренеру по теннису

2 октября 2023, 08:15
Суд Чкаловского района Екатеринбурга признал 85-летнего тренера Николая Ражева виновным в деле о сексуальных преступлениях.

Согласно информации от корреспондента «ФедералПресс», который присутствовал в зале суда, судья объявил вердикт. Ражеву было назначено наказание в виде двухлетнего лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Адвокат Юлии Бузуевой отметила, что приговор будет обжалован, однако сам факт, что наказание было назначено именно такое, свидетельствует о понимании всей ситуации. Она также добавила, что удалось собрать доказательства того, что пострадавший ребенок лжет. Проведенная психиатрическая экспертиза не выявила у виновного никаких психических отклонений или сексуального влечения к детям.

Инцидент произошел в 2021 году, когда Николай Ражев, тренер по теннису, исключил одну из своих учениц с занятий. Девочка предъявила жалобу на якобы сексуальные домогательства со стороны пожилого преподавателя матери.

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