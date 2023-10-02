Суд вынес приговор 85-летнему тренеру по теннису

Posted 2 октября 2023,, 08:15
Published 2 октября 2023,, 08:15
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Согласно информации от корреспондента «ФедералПресс», который присутствовал в зале суда, судья объявил вердикт. Ражеву было назначено наказание в виде двухлетнего лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Адвокат Юлии Бузуевой отметила, что приговор будет обжалован, однако сам факт, что наказание было назначено именно такое, свидетельствует о понимании всей ситуации. Она также добавила, что удалось собрать доказательства того, что пострадавший ребенок лжет. Проведенная психиатрическая экспертиза не выявила у виновного никаких психических отклонений или сексуального влечения к детям.
Инцидент произошел в 2021 году, когда Николай Ражев, тренер по теннису, исключил одну из своих учениц с занятий. Девочка предъявила жалобу на якобы сексуальные домогательства со стороны пожилого преподавателя матери.