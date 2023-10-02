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Posted 2 октября 2023,, 20:50

Published 2 октября 2023,, 20:50

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Украинский бизнесмен Коломойский внесен в список экстремистов и террористов

2 октября 2023, 20:50
Росфинмониторинг включил Игоря Коломойского и Арсена Авакова в список лиц, которые являются террористами и экстремистами. В этот список также были добавлены Олег Ляшко, Сергей Мельничук и Андрей Билецкий.

В 2014 году Следственный комитет России начал уголовное преследование Коломойского и Авакова по обвинению в организации убийств, применении запрещенных методов ведения войны, похищении людей и препятствии законной деятельности журналистов. По версии следствия, в результате «военной операции», организованной Аваковым и Коломойским, было убито более 100 мирных граждан, включая российских и итальянских журналистов. Об этом пишет RTVI.

Кроме того, Коломойский и Аваков обвиняются в задержании журналистов и незаконном захвате сотрудников телеканала «Звезда».

Позже Следственный комитет объявил Авакова и Коломойского в международный розыск, но Интерпол отказал России в их розыске.

Коломойский также был арестован в Казани по обвинению в хищении нефти на сумму более $400 млн. Уголовное дело возбуждено по статьям организации преступного сообщества и присвоении в особо крупном размере.

В феврале 2022 года Следственный комитет опубликовал список лиц, которые причастны к убийствам граждан ДНР и ЛНР, в который были включены Аваков, Коломойский и Мельничук.

На данный момент Коломойский находится под арестом на Украине, ему предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации преступно полученного имущества.

По версии Службы безопасности Украины, Коломойский выводил за границу более 500 млн гривен через контролируемые им банки. Его арест продлен до конца октября.

#Политика
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