Украинский бизнесмен Коломойский внесен в список экстремистов и террористов

В 2014 году Следственный комитет России начал уголовное преследование Коломойского и Авакова по обвинению в организации убийств, применении запрещенных методов ведения войны, похищении людей и препятствии законной деятельности журналистов. По версии следствия, в результате «военной операции», организованной Аваковым и Коломойским, было убито более 100 мирных граждан, включая российских и итальянских журналистов. Об этом пишет RTVI.