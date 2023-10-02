В Австрии начали переоборудовать дом Гитлера в полицейский участок

Специальная комиссия экспертов, созданная еще в 2016 году, высказалась за использование здания в социально-благотворительных или официально-административных целях, чтобы предотвратить его использование неонацистами. Однако мемориальный камень, который расположен рядом с зданием и призывает к миру, свободе и демократии, планируется сохранить на месте.