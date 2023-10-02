В Австрии начали переоборудовать дом Гитлера в полицейский участок

Posted 2 октября 2023,, 20:47
Published 2 октября 2023,, 20:47
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Стоимость проекта оценивается в €20 млн. Дом пустовал с 2011 года и был экспроприирован властями Австрии в 2016 году. Предыдущие планы по переоборудованию здания откладывались неоднократно. Ожидаемые затраты возросли с €5 млн до €20 млн, пишет RTVI.
Специальная комиссия экспертов, созданная еще в 2016 году, высказалась за использование здания в социально-благотворительных или официально-административных целях, чтобы предотвратить его использование неонацистами. Однако мемориальный камень, который расположен рядом с зданием и призывает к миру, свободе и демократии, планируется сохранить на месте.
Против размещения полицейского участка в «доме Гитлера» выступил режиссер Гюнтер Швайгер, снявший документальный фильм о месте рождения Гитлера. Он ссылается на газетное сообщение 1939 года, где говорится, что сам Гитлер хотел бы, чтобы его родной дом использовался в административных целях. Однако историк Оливер Раткольб считает такой вывод «абсурдным».