В Перми появился новый автобусный маршрут №66. Куда он довезет пермяков

В Кировском районе Перми начал работать новый автобусный маршрут. Автобусы №66 «Микрорайон Налимиха — Улица Светлогорская» курсируют от остановки «Улицы Светлогорская». Конечная точка — перекресток улиц Налимихинской и Грушевой. На линии будут работать лишь два автобуса малого класса, сообщает пресс-служба мэрии Перми.