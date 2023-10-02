В Перми появился новый автобусный маршрут №66. Куда он довезет пермяков

Posted 2 октября 2023, 05:11
Published 2 октября 2023, 05:11
Modified 2 октября 2023, 06:11
Updated 2 октября 2023, 06:11
В Кировском районе Перми начал работать новый автобусный маршрут. Автобусы №66 «Микрорайон Налимиха — Улица Светлогорская» курсируют от остановки «Улицы Светлогорская». Конечная точка — перекресток улиц Налимихинской и Грушевой. На линии будут работать лишь два автобуса малого класса, сообщает пресс-служба мэрии Перми.
На этом маршруте можно использовать все виды проездных, оплачивать поездки по банковским или транспортным картам.