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Posted 2 октября 2023, 05:11

Published 2 октября 2023, 05:11

Modified 2 октября 2023, 06:11

Updated 2 октября 2023, 06:11

В Перми 2 октября запустили новый автобусный маршрут №66

В Перми появился новый автобусный маршрут №66. Куда он довезет пермяков

2 октября 2023, 05:11
Фото: 1MI.

В Перми 2 октября запустили новый автобусный маршрут №66

Сюжет
Пермская езда
На маршруте работают лишь два автобуса.

В Кировском районе Перми начал работать новый автобусный маршрут. Автобусы №66 «Микрорайон Налимиха — Улица Светлогорская» курсируют от остановки «Улицы Светлогорская». Конечная точка — перекресток улиц Налимихинской и Грушевой. На линии будут работать лишь два автобуса малого класса, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

На этом маршруте можно использовать все виды проездных, оплачивать поездки по банковским или транспортным картам.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус
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