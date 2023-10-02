Власти Прикамья одобрили застройку территории рынка «Гача»

Компания также планирует создать рекреационную зону и кромочную улицу (предназначена для вело-пешеходных путей по краю долины малой реки — Properm.ru) вдоль русла реки Данилихи и очистить ее долину от мусора. Кроме того, на территории «Гачи» должны построить и реконструировать улично-дорожную сеть с использованием транспортного моделирования. После завершения строительства застройщик намерен передать дорогу в собственность города.