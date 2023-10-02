Власти Прикамья одобрили застройку территории рынка «Гача»

Posted 2 октября 2023, 08:36
Published 2 октября 2023, 08:36
Modified 9 октября, 06:15
Updated 9 октября, 06:15
Чиновники решили изменить зонирование территории оптового рынка «Гача». ООО «Магнолия» повторно обратилось с этим предложением на публичных слушаниях по подготовке правил землепользования и застройки. По данным «СПАРК-Интерфакс», директором строительной компании ООО «Магнолия» является один из собственников рынка Хаймиши Биняминов, а учредителем — Ифраим Биняминов. Организация была зарегистрирована 25 декабря 2013 года, основным ее видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий.
Рынок «Гача» расположен в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Застройщик просит включить участок площадью 5,49 га в зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) и установить переменную этажность от 3 до 30 этажей. «Магнолия» рассчитывает обустроить современный жилой комплекс с общественными пространствами, торговыми площадями, частными детским садом и поликлиникой.
Компания также планирует создать рекреационную зону и кромочную улицу (предназначена для вело-пешеходных путей по краю долины малой реки — Properm.ru) вдоль русла реки Данилихи и очистить ее долину от мусора. Кроме того, на территории «Гачи» должны построить и реконструировать улично-дорожную сеть с использованием транспортного моделирования. После завершения строительства застройщик намерен передать дорогу в собственность города.
Сейчас соглашения о развитии социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети находятся на рассмотрении у мэрии, сообщили в пресс-службе регионального Минимущества.