Взрыв газа в Тобольске: пострадавшие и состояние жертв

В Тобольске произошел взрыв газа в квартире, где проживала женщина с двумя детьми. Сама женщина и еще один человек пострадали и находятся в больнице. К счастью, дети не пострадали от этого инцидента.