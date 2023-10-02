Взрыв газа в Тобольске: пострадавшие и состояние жертв

Posted 2 октября 2023,, 07:56
Published 2 октября 2023,, 07:56
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Согласно информации от представителей правительства Тюменской области, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии в специализированном отделении, а один находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, пишет ФедералПресс.
Дети были по счастливой случайности отсутствовали дома во время взрыва.
После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело и началась проверка произошедшего. Также запланирована проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте взрыва в многоквартирном доме.
Пожар, вызванный взрывом, был потушен в четыре часа утра. Несколько квартир и крыша здания пострадали от происшествия.