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Posted 2 октября 2023,, 07:56

Published 2 октября 2023,, 07:56

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Взрыв газа в Тобольске: пострадавшие и состояние жертв

2 октября 2023, 07:56
В Тобольске произошел взрыв газа в квартире, где проживала женщина с двумя детьми. Сама женщина и еще один человек пострадали и находятся в больнице. К счастью, дети не пострадали от этого инцидента.

Согласно информации от представителей правительства Тюменской области, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии в специализированном отделении, а один находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, пишет ФедералПресс.

Дети были по счастливой случайности отсутствовали дома во время взрыва.

После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело и началась проверка произошедшего. Также запланирована проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте взрыва в многоквартирном доме.

Пожар, вызванный взрывом, был потушен в четыре часа утра. Несколько квартир и крыша здания пострадали от происшествия.

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