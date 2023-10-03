Пермячка отсудила деньги за нападение домашней собаки на выходе из лифта

Во время судебного процесса факт причинения вреда здоровью женщины подтвердился. Суд установил, что ответчик не принял мер к безопасному выгулу собаки. При определении размера компенсации было принято во внимание, что после травмирования пострадавшая неделю амбулаторно лечилась у травматолога, долгое время испытывала боли в руке, на которой остались шрамы.