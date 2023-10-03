Пермячка отсудила деньги за нападение домашней собаки на выходе из лифта

Posted 3 октября 2023, 07:12
Published 3 октября 2023, 07:12
Modified 3 октября 2023, 08:45
Updated 3 октября 2023, 08:45
Пермячка отсудила компенсацию морального вреда за укус домашней собаки. Нападение случилось июльским вечером прошлого года. Истец спускалась на первый этаж в кабине лифта многоквартирного дома с собакой-шпицем на руках. Когда лифт остановился, на нее набросилась собака породы стаффордширский терьер без поводка и намордника, она укусила пострадавшую в левую руку выше локтя.
Женщина обратилась за медицинской помощью в травмпункт, ей установили диагноз «укушенная рана плеча». После инцидента пермячке пришлось неоднократно ездить на перевязки и ставить прививки от столбняка и бешенства. Пострадавшая подала исковое заявление в Мотовилихинский районный суд, где просила взыскать с хозяина животного компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, госпошлину и расходы по оплате услуг представителя.
Во время судебного процесса факт причинения вреда здоровью женщины подтвердился. Суд установил, что ответчик не принял мер к безопасному выгулу собаки. При определении размера компенсации было принято во внимание, что после травмирования пострадавшая неделю амбулаторно лечилась у травматолога, долгое время испытывала боли в руке, на которой остались шрамы.
Как сообщает пресс-служба суда, в пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. Решение суда пока не вступило в силу — хозяин терьера может попытаться его оспорить в Пермском краевом суде.