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Posted 3 октября 2023, 07:12

Published 3 октября 2023, 07:12

Modified 3 октября 2023, 08:45

Updated 3 октября 2023, 08:45

Пермячка отсудила деньги за нападение домашней собаки на выходе из лифта

3 октября 2023, 07:12

В Перми женщина отсудила 50 тысяч рублей за укус домашней собаки

После случившегося пострадавшая неделю проходила амбулаторное лечение.

Пермячка отсудила компенсацию морального вреда за укус домашней собаки. Нападение случилось июльским вечером прошлого года. Истец спускалась на первый этаж в кабине лифта многоквартирного дома с собакой-шпицем на руках. Когда лифт остановился, на нее набросилась собака породы стаффордширский терьер без поводка и намордника, она укусила пострадавшую в левую руку выше локтя.

Женщина обратилась за медицинской помощью в травмпункт, ей установили диагноз «укушенная рана плеча». После инцидента пермячке пришлось неоднократно ездить на перевязки и ставить прививки от столбняка и бешенства. Пострадавшая подала исковое заявление в Мотовилихинский районный суд, где просила взыскать с хозяина животного компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, госпошлину и расходы по оплате услуг представителя.

Во время судебного процесса факт причинения вреда здоровью женщины подтвердился. Суд установил, что ответчик не принял мер к безопасному выгулу собаки. При определении размера компенсации было принято во внимание, что после травмирования пострадавшая неделю амбулаторно лечилась у травматолога, долгое время испытывала боли в руке, на которой остались шрамы.

Как сообщает пресс-служба суда, в пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. Решение суда пока не вступило в силу — хозяин терьера может попытаться его оспорить в Пермском краевом суде.

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#Происшествия#Пермь#Укус собаки#Нападение собаки
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