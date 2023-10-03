Рекомендуемая дневная доза чая и кофе обычно ниже, чем выпивает человек

Зеленый чай пользуется популярностью из-за своих полезных свойств и способности повышать общий тонус организма. Однако, чтобы сохранить его пользу, необходимо употреблять его в умеренных количествах — не более 3-4 чашек в день. То же самое относится и к черному чаю — он бодрит, улучшает настроение и помогает сконцентрироваться. Но безопасная доза черного чая составляет около 5-6 чашек в день. Что касается кофе, то его следует пить не больше 3-4 чашек в день, а лучше всего — только одну чашку качественного кофе без сиропов и добавок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».