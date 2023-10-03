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Posted 3 октября 2023,, 10:44

Published 3 октября 2023,, 10:44

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Рекомендуемая дневная доза чая и кофе обычно ниже, чем выпивает человек

3 октября 2023, 10:44
Специалист по питанию и здоровому образу жизни Екатерина Старновская поделилась информацией о том, когда чай и кофе могут стать проблемой для организма. По ее словам, среднестатистическому человеку следует уменьшить количество этих напитков до безопасной дозы.

Зеленый чай пользуется популярностью из-за своих полезных свойств и способности повышать общий тонус организма. Однако, чтобы сохранить его пользу, необходимо употреблять его в умеренных количествах — не более 3-4 чашек в день. То же самое относится и к черному чаю — он бодрит, улучшает настроение и помогает сконцентрироваться. Но безопасная доза черного чая составляет около 5-6 чашек в день. Что касается кофе, то его следует пить не больше 3-4 чашек в день, а лучше всего — только одну чашку качественного кофе без сиропов и добавок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Екатерина также напомнила, что большинство чаев, которые продаются в магазинах, содержат вредные красители. Но основная проблема заключается не в этом для тех, кто пьет чай в огромных количествах.

Если превышать рекомендуемую дозу, можно столкнуться с нервозностью и лишними калориями, которые могут вызвать набор веса и ожирение. Кроме того, возможно ускорение сердцебиения и стрессовое состояние нервной системы, что может привести к раздражительности и бессоннице.

Нутрициолог также отметила, что безопасные дозы следует равномерно распределить на протяжении всего дня. Между приемами чая или кофе необходимы перерывы, чтобы организм мог отдохнуть и восстановиться.

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