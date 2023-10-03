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Posted 3 октября 2023, 08:33

Published 3 октября 2023, 08:33

Modified 3 октября 2023, 08:35

Updated 3 октября 2023, 08:35

Следили за преступником. Школьники из Чайковского помогли задержать закладчика

3 октября 2023, 08:33

Школьники из Чайковского помогли задержать закладчика

Сюжет
Детский мир
Подростки рассказали о преступнике сторожу, который вызвал силовиков.

В Пермском крае вручили благодарности двум подросткам из Чайковского за помощь в поимке наркозакладчика. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, весной 2023 года двое парней гуляли в одном из городских дворов.

Они заметили подозрительного мужчину, который что-то прятал в траве, а затем фотографировал. Школьники следили за неизвестным несколько сотен метров. Они увидели, что злоумышленник прячет небольшие пакетики, обмотанные изолентой.

Подростки сообщили о мужчине сторожу, который позвонил в полицию. Силовики задержали подозреваемого. Оказалось, что в тайниках лежали пакетики с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что это героин.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Наркотики#Происшествие
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