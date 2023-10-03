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Posted 3 октября, 18:54

Published 3 октября, 18:54

Modified 30 октября, 19:03

Updated 30 октября, 19:03

В Национальном рейтинге корпоративного управления высоко оценили заслуги ОАО «РЖД»

3 октября 2023, 18:54
Компании ОАО «РЖД» был присвоен рейтинг 7+ «Развитая практика корпоративного управления» согласно результатам независимого исследования Российского института директоров.

Оценивая практику корпоративного управления в компании, специалисты отметили, что система, действующая в ОАО «РЖД», сформировалась в уникальных условиях существования организации как государственной компании, учрежденной и осуществляющей деятельность в рамках федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».

Эксперты отдельно отметили направления, модернизация которых контролируется менеджментом компании. В результате их развития ОАО «РЖД» получило возможность претендовать на присвоение рейтинга 7++ — максимальной оценки для компании, имеющей подобную структуру акционерного капитала.

На базе полученных рекомендаций в ОАО «РЖД» планируют провести работу по совершенствованию плана корпоративного управления компанией с последующим его вынесением на утверждение совета директоров.

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