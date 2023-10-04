Депутаты от сибирских регионов критикуют высказывания Маргариты Симоньян

Олег Матвейчев, депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей («Единая Россия»), считает, что Маргарита Симоньян должна извиниться перед жителями Сибири. Он предложил ей поехать в Сибирь и увидеть своими глазами этот огромный край и его население. Он также заметил, что, вероятно, у неё не было возможности посетить Сибирь, так как она больше времени проводит в Америке и Европе.