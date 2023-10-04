Депутаты от сибирских регионов критикуют высказывания Маргариты Симоньян

Posted 4 октября 2023,, 18:29
Published 4 октября 2023,, 18:29
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
По её мнению, такой взрыв не вызовет никаких серьезных последствий для Земли, однако все электронные устройства перестанут работать. Эта опция была названа «наиболее гуманной» для разрешения конфликта на Украине.
Депутаты Госдумы от регионов Сибири высказали своё отношение к этому предложению, пишет RTVI.
Андрей Алехин, депутат от Омской области (КПРФ), отметил, что это предложение вызывает недоумение. После таких слов кажется, что Россия за МКАДом не имеет значения.
Владимир Самокиш, депутат от Кемеровской и Томской областей («Единая Россия»), заявил, что заявления Маргариты Симоньян не пугают, поскольку она не имеет права принимать решения об использовании определенного вида оружия. Он также отметил, что Маргарита неудачно выразилась и что точность и ясность важны при использовании подобных слов.
Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, депутат от Омской и Тюменской областей («Единая Россия»), считает предложение глупым. Он объяснил, что радиоэлектронный импульс будет менее интенсивным при большей высоте, поэтому предложение не имеет смысла.
Шолбан Кара-оол, депутат от Тувы, Хакасии и Красноярского края («Единая Россия»), заявил, что не видел этой передачи, но если такое предложение было высказано, то это просто глупость.
Александр Якубовский, депутат от Иркутской области («Единая Россия»), не поддерживает такие заявления, особенно в сложные времена. Он также отметил, что это всего лишь личное мнение человека и не определяет внутреннюю и внешнюю политику страны.
Олег Матвейчев, депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей («Единая Россия»), считает, что Маргарита Симоньян должна извиниться перед жителями Сибири. Он предложил ей поехать в Сибирь и увидеть своими глазами этот огромный край и его население. Он также заметил, что, вероятно, у неё не было возможности посетить Сибирь, так как она больше времени проводит в Америке и Европе.