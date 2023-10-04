Гимнастка рассказала о том, как держать себя в форме после 45 лет

Posted 4 октября 2023,, 12:11
Published 4 октября 2023,, 12:11
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
По словам спортсменки, важно быть активным даже в мелочах: лучше всего использовать лестницу, а не лифт, и иногда добираться до работы пешком, чтобы получить дополнительную физическую активность. Ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном также помогут выглядеть лучше и чувствовать себя здоровее. Спорт необходим для поддержания формы, и хотя не каждый может посещать тренажерный зал, можно выполнять простые упражнения дома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Татарева рекомендует выполнять упражнение в планке. Простая минута в планке каждое утро, 15-20 отжиманий и приседаний будут идеальны для тренировок дома. Также полезно делать небольшую растяжку или заниматься йогой.
Чтобы похудеть, гимнастка советует следить за питанием. Она утверждает, что нет нужды ограничивать себя в еде, но важно есть качественные продукты. Рекомендуется готовить пищу дома как можно чаще и включать больше овощей, рыбы и морепродуктов в свой рацион. Также Анастасия предлагает пить около двух литров воды каждый день. Несколько глотков теплой воды перед завтраком и 500-600 мл после приема пищи через час — это очень полезно для организма.