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Posted 4 октября 2023, 05:13

Published 4 октября 2023, 05:13

Modified 4 октября 2023, 09:32

Updated 4 октября 2023, 09:32

На пермскую пенсионерку подали в суд из-за решеток на окнах и камеры в подъезде

4 октября 2023, 05:13
Сюжет
Коммунальный рай
Женщина не согласовала свои действия с УК и жильцами.

72-летняя пенсионерка из Орджоникидзевского района Перми попыталась сделать из своей квартиры неприступную цитадель из-за боязни вторжения в частную жизнь. Пермячка поставила в подъезде видеокамеру, решетки на окне между этажами, а также загородила оконный проем, который выходил на ее лоджию, шкафом, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

С такими решениями пенсионерки не были согласны жильцы и управляющая компания. Через суд от нее потребовали убрать решетки с окна в подъезде и камеру. Понадобилось три судебных разбирательства, чтобы доказать незаконность действий пенсионерки. Женщина устранила все нарушения после вмешательства приставов.

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#Коммунальный рай#Приставы#Пермь
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