На пермскую пенсионерку подали в суд из-за решеток на окнах и камеры в подъезде

72-летняя пенсионерка из Орджоникидзевского района Перми попыталась сделать из своей квартиры неприступную цитадель из-за боязни вторжения в частную жизнь. Пермячка поставила в подъезде видеокамеру, решетки на окне между этажами, а также загородила оконный проем, который выходил на ее лоджию, шкафом, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.