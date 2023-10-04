На пермскую пенсионерку подали в суд из-за решеток на окнах и камеры в подъезде

Posted 4 октября 2023, 05:13
Published 4 октября 2023, 05:13
Modified 4 октября 2023, 09:32
Updated 4 октября 2023, 09:32
72-летняя пенсионерка из Орджоникидзевского района Перми попыталась сделать из своей квартиры неприступную цитадель из-за боязни вторжения в частную жизнь. Пермячка поставила в подъезде видеокамеру, решетки на окне между этажами, а также загородила оконный проем, который выходил на ее лоджию, шкафом, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
С такими решениями пенсионерки не были согласны жильцы и управляющая компания. Через суд от нее потребовали убрать решетки с окна в подъезде и камеру. Понадобилось три судебных разбирательства, чтобы доказать незаконность действий пенсионерки. Женщина устранила все нарушения после вмешательства приставов.