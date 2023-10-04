Социальный контракт для малоимущих в Перми в 2024 году

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В 2023 году на соцконтракты жителям Прикамья было выделено свыше 550 млн рублей. Социальный контракт для малоимущих в 2024 году дает возможность семье избавиться от статуса малоимущей и помогает развиваться потенциальным налогоплательщикам и сельхозпроизводителям в Пермском крае.

Какие условия в Пермском крае для оформления соцконтракта?

Государство оказывает денежную помощь определенным категориям граждан, у которых жизненные обстоятельства сложились таким образом, что они находятся на грани бедности. С такими гражданами власти заключают социальный контракт, в рамках которого им передается определенная сумма денег для целевого использования: чтобы трудоустроиться, получить дополнительное образование, открыть собственное дело, пройти лечение и т. д. В Перми государственную помощь в рамках соцконтракта могут получить малоимущие граждане, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. При этом доход данных категорий граждан не должен быть выше прожиточного минимума (ПМ), действующего в регионе. В 2024 году в Прикамье размер ПМ будет установлен в пределах 15 297 руб. для трудоспособного населения. Пермяки, чей среднемесячный доход менее этой суммы, могут обратиться в органы соцзащиты для заключения социального договора. Главная цель соцконтракта — помочь людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, перейти к активным действиям, чтобы встать на ноги: найти новую работу либо открыть свое дело. Представители органов соцзащиты одновременно с предоставлением финансовой помощи разрабатывают для каждого заявителя индивидуально комплекс мероприятий социальной адаптации. Это может быть помощь в поиске нового места трудоустройства, в организации и ведении предпринимательства и собственного подсобного хозяйства, другие мероприятия для поддержки малообеспеченных и малоимущих слоев населения. Документы для заключения социального договора

Пакет документов для оформления соцконтракта с государством может незначительно отличаться — в зависимости от выбора целевого направления использования средств.

Стандартный набор документов включает: копии удостоверения личности всех членов семьи: паспортов для взрослых и свидетельств о рождении для несовершеннолетних;

документ о заключении (либо расторжении) брака;

справка о постановке на учет в местном органе соцзащиты населения;

справка с места работы либо копия трудового договора;

справка, удостоверяющая группу инвалидности (при необходимости);

документы о получении дохода: справка с работы по форме 2-НДФЛ, справка с центра занятости о получении пособия по безработице и др.;

документы об обязательных ежемесячных расходах семьи (расходы на проезд, оплата коммунальных услуг и т. д). Вместе с пакетом документов предоставляется заявление на заключение соцконтракта, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи. Направления государственной соцподдержки

Договор с государством на получение финансовой помощи можно заключить только на определенные цели. В контракте подробно прописываются направления программы соцпомощи и условия ее получения. Органы соцзащиты строго следят за тем, как граждане соблюдают все требования договора.

В Пермском крае на финансовую поддержку от государства в 2024 году могут рассчитывать малоимущие граждане по нескольким направлениям: Поиск работы. Гражданин должен состоять на учете в центре занятости и зарегистрироваться на общероссийском портале по поиску работы «Работа в России». В период действия соглашения заявитель должен пройти профобучение, получить еще одно образование, пройти курс повышения квалификации. В этот же период гражданин должен найти работу с зарплатой не менее размера одного прожиточного минимума. Организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Гражданин должен встать на учет в ФНС как ИП либо самозанятый, при необходимости получить дополнительное профобучение по ведению бизнеса. Ведение собственного подсобного хозяйства. Гражданин должен зарегистрироваться в качестве налогоплательщика по налогу на профессиональный доход. В течение действия договора приобрести все необходимые товары, продукцию, инвентарь. Мероприятия, помогающие преодолеть тяжелую жизненную ситуацию. Малоимущая семья может потратить деньги на приобретение детской одежды и покупку школьных принадлежностей, на медикаменты и товары первой необходимости, а также на платное лечение и медосмотр.

В Пермском крае в рамках курса «Социальный контракт: Учимся вместе!» прошли обучение сотни человек. Опытные преподаватели, среди которых бизнес-тренеры, бухгалтеры, специалисты по кадрам, юристы, бесплатно рассказывают о нюансах ведения предпринимательской деятельности, собственного бизнеса, помогают в разработке бизнес-плана, составлении правильного резюме и многих других направлениях. Размеры выплат Для каждого направления по договору предусматривается максимальная сумма помощи, на которую может претендовать заявитель. Как правило, максимальный размер помощи не превышает 350 тысяч рублей.

Размеры денежных субсидий по социальному контракту в Пермском крае: На организацию и ведение собственного дела: единоразово — до 350 тысяч рублей для организации бизнеса, покупки основных средств и материально-производственных запасов. Кроме того, при желании заявителя получить дополнительные навыки в ведении предпринимательской деятельности выплачивается до 30 тысяч руб. в месяц на обучение (но не более трёх месяцев). На трудоустройство: 7 648, 50 руб. ежемесячно в течение 3 месяцев при обучении новой специальности в органах занятости;

до 30 000 руб. единоразово на обучение, если в центре занятости нет возможности предоставить обучение;

15 297 руб. — в первый месяц заключения договора и в течение трёх месяцев после подтверждения трудоустройства. На организацию подсобного хозяйства — единоразово до 200 тысяч рублей и ежемесячно до 30 тысяч руб. на прохождение обучения (не более трёх месяцев). На преодоление тяжелой жизненной ситуации — 15 297 руб. ежемесячно. В Пермском крае малоимущие семьи могут дополнительно принимать участие в других социальных программах, предусмотренных региональным законодательством. Сколько действует соцконтракт

Согласно нормам законодательства, соцконтракт может быть заключен на срок от трёх месяцев до года. Время действия устанавливается органами соцзащиты в индивидуальном порядке и в ряде случаев может быть продлен либо приостановлен.

В Пермском крае на ведение собственного подсобного хозяйства либо организацию бизнеса контракт заключается сроком на один год. Для трудоустройства срок договора ограничивается 9 месяцами, а на преодоление трудных жизненных обстоятельств — до полугода. Где оформляется контракт?

В Прикамье подать заявление на соцконтракт в 2024 году можно через органы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».

Органы соцзащиты

Заявителю следует обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации. Там подскажут, как заполнить заявление и какой пакет документов необходим для заключения договора.

На основе поданных сведений сотрудники соцзащиты заполнят специальный лист собеседования, где зафиксируют все социальные проблемы граждан. Проверка документов и жизненных обстоятельств заявителя обычно занимает от 10 до 12 рабочих дней, после чего выносится решение о предоставлении госпомощи.

МФЦ

Заранее запишитесь на прием в ближайший МФЦ. В назначенный день нужно явиться на прием с пакетом документов и написать заявление.

Через 10–12 дней вам придет ответ на сайте МФЦ о решении вопроса о соцконтракте. После этого нужно будет снова отправиться в МФЦ, чтобы подписать соглашение и выбрать программу социальной адаптации.

«Госуслуги»

Услуга оформляется через личный кабинет на сайте Госуслуги. При этом заполняется стандартная форма заявления и прикрепляются скан-копии документов.

Ответ приходит в личный кабинет на портале, после чего все равно придется явиться в МФЦ или отделение соцзащиты для подписания договора.