Социальный контракт для малоимущих в Перми в 2024 году



Заранее запишитесь на прием в ближайший МФЦ. В назначенный день нужно явиться на прием с пакетом документов и написать заявление.

Через 10–12 дней вам придет ответ на сайте МФЦ о решении вопроса о соцконтракте. После этого нужно будет снова отправиться в МФЦ, чтобы подписать соглашение и выбрать программу социальной адаптации.