Социальный контракт для малоимущих в Перми в 2024 году

Posted 4 октября, 17:12
Published 4 октября, 17:12
Modified 31 октября, 08:08
Updated 31 октября, 08:08
Государство оказывает денежную помощь определенным категориям граждан, у которых жизненные обстоятельства сложились таким образом, что они находятся на грани бедности. С такими гражданами власти заключают социальный контракт, в рамках которого им передается определенная сумма денег для целевого использования: чтобы трудоустроиться, получить дополнительное образование, открыть собственное дело, пройти лечение и т. д.
В Перми государственную помощь в рамках соцконтракта могут получить малоимущие граждане, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. При этом доход данных категорий граждан не должен быть выше прожиточного минимума (ПМ), действующего в регионе.
В 2024 году в Прикамье размер ПМ будет установлен в пределах 15 297 руб. для трудоспособного населения. Пермяки, чей среднемесячный доход менее этой суммы, могут обратиться в органы соцзащиты для заключения социального договора.
Главная цель соцконтракта — помочь людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, перейти к активным действиям, чтобы встать на ноги: найти новую работу либо открыть свое дело.
Представители органов соцзащиты одновременно с предоставлением финансовой помощи разрабатывают для каждого заявителя индивидуально комплекс мероприятий социальной адаптации. Это может быть помощь в поиске нового места трудоустройства, в организации и ведении предпринимательства и собственного подсобного хозяйства, другие мероприятия для поддержки малообеспеченных и малоимущих слоев населения.
Пакет документов для оформления соцконтракта с государством может незначительно отличаться — в зависимости от выбора целевого направления использования средств.
Стандартный набор документов включает:
Вместе с пакетом документов предоставляется заявление на заключение соцконтракта, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи.
Договор с государством на получение финансовой помощи можно заключить только на определенные цели. В контракте подробно прописываются направления программы соцпомощи и условия ее получения. Органы соцзащиты строго следят за тем, как граждане соблюдают все требования договора.
В Пермском крае на финансовую поддержку от государства в 2024 году могут рассчитывать малоимущие граждане по нескольким направлениям:
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Для каждого направления по договору предусматривается максимальная сумма помощи, на которую может претендовать заявитель. Как правило, максимальный размер помощи не превышает 350 тысяч рублей.
Размеры денежных субсидий по социальному контракту в Пермском крае:
В Пермском крае малоимущие семьи могут дополнительно принимать участие в других социальных программах, предусмотренных региональным законодательством.
Согласно нормам законодательства, соцконтракт может быть заключен на срок от трёх месяцев до года. Время действия устанавливается органами соцзащиты в индивидуальном порядке и в ряде случаев может быть продлен либо приостановлен.
В Пермском крае на ведение собственного подсобного хозяйства либо организацию бизнеса контракт заключается сроком на один год. Для трудоустройства срок договора ограничивается 9 месяцами, а на преодоление трудных жизненных обстоятельств — до полугода.
В Прикамье подать заявление на соцконтракт в 2024 году можно через органы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».
Заявителю следует обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации. Там подскажут, как заполнить заявление и какой пакет документов необходим для заключения договора.
На основе поданных сведений сотрудники соцзащиты заполнят специальный лист собеседования, где зафиксируют все социальные проблемы граждан. Проверка документов и жизненных обстоятельств заявителя обычно занимает от 10 до 12 рабочих дней, после чего выносится решение о предоставлении госпомощи.
Заранее запишитесь на прием в ближайший МФЦ. В назначенный день нужно явиться на прием с пакетом документов и написать заявление.
Через 10–12 дней вам придет ответ на сайте МФЦ о решении вопроса о соцконтракте. После этого нужно будет снова отправиться в МФЦ, чтобы подписать соглашение и выбрать программу социальной адаптации.
Услуга оформляется через личный кабинет на сайте Госуслуги. При этом заполняется стандартная форма заявления и прикрепляются скан-копии документов.
Ответ приходит в личный кабинет на портале, после чего все равно придется явиться в МФЦ или отделение соцзащиты для подписания договора.