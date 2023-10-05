Аномальное тепло, засуха и температурные рекорды. Каким был сентябрь в Прикамье

Сентябрь стал уникальным тем, что период тепла продолжился в третьей декаде месяца. Например, в Чайковском средняя температура воздуха за месяц составила +14,6°, что всего на 0,4° ниже климатического лета. Несмотря на то, что суточные температурные рекорды в Прикамье обновлены, периодов экстремального тепла не было — во второй половине месяца температура держалась на уровне +23…+25° (рекордные значения для сентября +30…+33°).