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Posted 5 октября 2023, 10:15

Published 5 октября 2023, 10:15

Modified 5 октября 2023, 10:17

Updated 5 октября 2023, 10:17

Аномальное тепло, засуха и температурные рекорды. Каким был сентябрь в Прикамье

5 октября 2023, 10:15

Синоптики подвели итоги аномального теплого сентября 2023 года

Несмотря на длительное тепло, экстремальной погоды не было.

Почти весь сентябрь — 26 дней — температура воздуха в Пермском крае была выше климатической нормы. Еще три дня она находилась в рамках нормы и только одни сутки опускалась ниже.

Первый осенний месяц в этом году оказался теплее базовой нормы 1961–1990 годов на 3,8°. Это самое высокое значение как минимум за последние 60 лет, подчеркивают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Сентябрь стал уникальным тем, что период тепла продолжился в третьей декаде месяца. Например, в Чайковском средняя температура воздуха за месяц составила +14,6°, что всего на 0,4° ниже климатического лета. Несмотря на то, что суточные температурные рекорды в Прикамье обновлены, периодов экстремального тепла не было — во второй половине месяца температура держалась на уровне +23…+25° (рекордные значения для сентября +30…+33°).

Осадков в регионе все еще было недостаточно: длительная засуха в крае сохранилась. Большинство дней в Прикамье был установлен 3 и 4 класс пожарной опасности, что нехарактерно для осени. Метеорологи отмечают и повышение атмосферного давления — в среднем по региону около 1020 гПа, что выше среднего примерно на 4 гПа.

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