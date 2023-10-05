Дорожный эксперимент в городе с двумя мостами

Posted 5 октября, 14:17
Published 5 октября, 14:17
Modified 8 ноября, 12:39
Updated 8 ноября, 12:39
Эксперты шоу-проекта «Дорожная карта» отправились в Ярославль, чтобы выяснить как два моста, построенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», изменили жизнь горожан.
Дорога из Москвы на север с давних времен ведет через Ярославль. Этот старинный город расположился у слияния рек Волги и Которосли, что во многом определило его развитие на долгие века. Эти реки всегда были защитой Ярославля, его экономической основой, но, в то же время, становились ограничениями для развития города.
В ХХ веке Ярославль, как и многие города нашей страны, испытал лавинообразный рост. Развитие дорожной сети едва поспевало за увеличением населения. В 1920 году началась застройка города по «Плану Большого Ярославля». Следуя плану, городская черта расширилась более чем в 5 раз. Появились новые улицы, дома, хозяйственные объекты. За одни только 30-е годы население Ярославля удвоилось. Так 25 марта 1938 года постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета был образован Заволжский район, расположенный на противоположном от исторического центра берегу Волги. На территории района находились шесть промышленных предприятий, ряд организаций и учреждений.
Единственной связью нового района с центром была временная паромная переправа, построенная на месте Церкви Петра и Павла на Волжском берегу. Только спустя 30 лет на этом месте появился новый мост — Октябрьский.
Сдача нового моста, как можно догадаться из названия, была приурочена к 50-й годовщине Октябрьской революции. Мост был долгожданным для жителей Заволжского района, но кроме этого имел большое стратегическое значение. Фактически, он являлся единственным связующим звеном не только между городскими районами, он напрямую соединял Москву и Архангельск. Эту колоссальную, ежегодно увеличивающуюся транзитная нагрузку Октябрьский мост принимал на себя вплоть до недавнего времени, пока на карте города не стали появляться очертания автомобильного обхода и не был построен новый мост. Но об этом позже.
Важным требованием к мосту было обеспечение свободного судоходства по верхней Волге. Река в этом месте не сказать, что широкая. Длина будущего моста должна была составить примерно 800 метров. А вот высоту сводов необходимо было делать довольно внушительную. В итоге высота над рекой в средней части моста составила 26 метров. Проект подготовил Евгений Сергеевич Уланов, брат известной балерины. Строительство заняло 5 лет и было окончено в 1966 году.
В техническом плане Октябрьский мост был совершенно новаторским для своего времени. При его строительстве использовался клей. Это вовсе не шутка! Мост состоит из отдельных железобетонных блоков, стянутых внутренними тросами и окончательно скрепленных при помощи синтетических клеевых растворов. Из-за этой особенности мост в свое время получил немало забавных прозвищ от горожан.
За свою полувековую историю мост много раз ремонтировался, особенно в начале двухтысячных. Конструктивные особенности сооружения, заложенные в 60-е, не были рассчитаны на современные объемы дорожного трафика. Мост приходилось постоянно перекрывать, ремонтировать, подновлять, но не проходило и пары лет, как беспощадные грузовые автомобили снова приводили его в негодность.
Страшно представить, сколько слоев дорожного покрытия наслоилось за эти годы, составляя дополнительную нагрузку на конструкцию. В то же время Заволжский район активно застраивался. Каждое утро и вечер массы людей отправлялись в деловой центр города или обратно на общественном и личном транспорте. Каждое перекрытие хотя бы одной полосы движения отдавалась «болью» по всему организму города, мешало благополучию жителей. Как минимум раз в день на Октябрьском мосту случалась крупная авария.
Относительное решение проблемы появилось только с открытием в 2006 году Юбилейного моста. Шутка ли, с момента своей постройки и до недавнего времени Октябрьский мост был по сути единственным автомобильным мостом через Волгу в городе.
В августе 2010 года была открыта первая очередь обхода — развязка, соединяющая Юбилейный мост и юго-западную окружную дорогу. Октябрьский мост наконец-то смог немного «передохнуть» и стал по-доброму называться в обиходе горожан «старым мостом». Как видим, вполне заслуженно.
Перераспределение транспортного потока позволило мосту меньше изнашиваться. В период с 2013 по 2014 год была проведена полная реконструкция этого сооружения. Можно сказать, что мост был выстроен заново. Заменили все, что только можно: деформационные швы, опоры освещения, перила и прочее. На въездах установили защитные щиты и обновили пешеходные лестницы. После этого все четыре транспортные полосы Октябрьского моста долгое время оставались в достойном техническом состоянии.
Прошло почти 10 лет. Горожане стали забывать, как когда-то мост закрывали чуть ли не каждый год. Поэтому, когда в 2022 заговорили о том, что мост вновь требует внимания ремонтников, некоторые граждане, по старой памяти, приготовились к худшему. С 5 на 6 июля мост закрыли на ремонт. В тот же день один из жителей города решил перебраться на противоположную сторону реки вплавь. Были ли у него для этого объективные причины или же с гражданином злую шутку сыграла память о прошлых ремонтах, судить не нам. Факт в том, что обессилевшего пловца извлекли из воды спасатели, а мост был сдан в эксплуатацию уже 1 октября того же года.
Капитальный ремонт моста был проведён в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в кратчайшие сроки. Менее, чем за три месяца «мост-ветеран» был приведён в порядок. На время проведения работ жителям Заволжского района приходилось пользоваться Юбилейным мостом. В чем отличие этих маршрутов, каков в эксплуатации Октябрьский мост сегодня, и насколько он изменил дорожную карту города показал наш транспортный эксперимент (см. видео выше).
Сегодня поблизости от моста располагается благоустроенная набережная, причал, пляж. Некоторые экскурсоводы рекомендуют пройтись как по округе, так и по самому мосту пешком. Ярославль, как известно, является важным звеном туристического маршрута «Золотое кольцо России», а с 2005 года исторический центр тысячелетнего города включен в список объектов исторического всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сказать, что в древнем городе нет проблем с транспортом и инфраструктурой мы не можем. Проблемы можно найти в любом городе. Активное жилищное строительство их усугубляет, но «запрещать и не пущать» глупее, чем желать вернуться в средневековье. Мы все хотим жить в новых домах, и ездить по хорошим дорогам. Само по себе то, что в городе всего лишь три моста через Волгу (два автомобильных и один железнодорожный) является объективной исторически сложившейся реальностью. Эту реальность необходимо менять.
Возведение третьего автомобильного моста через Волгу в юго-восточной части города фигурирует в генплане города. Новый мост обязательно будет построен. Недавняя история Октябрьского моста тому доказательство. Возможно, этот объект также будет включен в нацпроект, но пока информация об этом отсутствует.
В ближайшей перспективе в городе при федеральной поддержке будет произведен капитальный ремонт двух пересекающихся центральных улиц: проспекта Октября и улицы Победы. Оба объекта должны быть сданы до конца 2024 года. Работам на проспекте Октября был дан старт 6 сентября. Практически закончен ремонт улицы Советской и Флотской. Все эти улицы расположены в самом центре города. Если же говорить в общем, то за 2023 год в Ярославской области уложено 1 306 749,21 м² дорожного покрытия. Внушительная цифра, не правда ли?