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Posted 5 октября 2023,, 11:28

Published 5 октября 2023,, 11:28

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Двухлетний ребенок в Одинцово чуть не убил ножом брата-близнеца

5 октября 2023, 11:28
В подмосковном Одинцово двухлетний ребенок ранил ножом своего брата-близнеца. Об этом информирует SHOT.

По словам родителей, они уложили детей спать. Однако, пока мать и отец отвлеклись, малыши смогли выскользнуть из комнаты и отправились на кухню, чтобы поиграть.

В процессе игры один из мальчиков обнаружил нож на столе. В тот момент его брат подбежал к нему, и случайно задел грудью лезвие. Ребенка немедленно доставили в больницу, так как у него образовалась резаная рана, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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