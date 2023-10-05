Двухлетний ребенок в Одинцово чуть не убил ножом брата-близнеца

В процессе игры один из мальчиков обнаружил нож на столе. В тот момент его брат подбежал к нему, и случайно задел грудью лезвие. Ребенка немедленно доставили в больницу, так как у него образовалась резаная рана, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».