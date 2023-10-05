Двухлетний ребенок в Одинцово чуть не убил ножом брата-близнеца

Posted 5 октября 2023,, 11:28
Published 5 октября 2023,, 11:28
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
По словам родителей, они уложили детей спать. Однако, пока мать и отец отвлеклись, малыши смогли выскользнуть из комнаты и отправились на кухню, чтобы поиграть.
В процессе игры один из мальчиков обнаружил нож на столе. В тот момент его брат подбежал к нему, и случайно задел грудью лезвие. Ребенка немедленно доставили в больницу, так как у него образовалась резаная рана, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».