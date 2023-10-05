Московскому бизнесмену помешали вывезти вырубленную древесину из Пермского края

Posted 5 октября 2023, 10:16
Published 5 октября 2023, 10:16
Modified 5 октября 2023, 10:18
Updated 5 октября 2023, 10:18
Силовики возбудили уголовное дело из-за незаконного вывоза древесины, вырубленной в Пермском крае. Сотрудники транспортной полиции обнаружили на станции Пермь-Сортировочная грузовой состав с контрабандой.
Оказалось, что груз принадлежит 48-летнему бизнесмену из Московской области, который пытался вывезти его из России. При этом была задекларирована лишь часть груза, более 100 кубических метров древесины не имели нужных документов на вывоз. Сумма причиненного ущерба составила около 1 млн рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщает Пермский ЛО МВД России на транспорте.