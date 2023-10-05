Московскому бизнесмену помешали вывезти вырубленную древесину из Пермского края

Оказалось, что груз принадлежит 48-летнему бизнесмену из Московской области, который пытался вывезти его из России. При этом была задекларирована лишь часть груза, более 100 кубических метров древесины не имели нужных документов на вывоз. Сумма причиненного ущерба составила около 1 млн рублей.