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Posted 5 октября 2023, 08:05

Published 5 октября 2023, 08:05

Modified 5 октября 2023, 08:07

Updated 5 октября 2023, 08:07

«Оцепили весь дом». В микрорайоне Вышка-2 выявили случай заболевания корью

5 октября 2023, 08:05

В доме в микрорайоне Вышка-2 обнаружили случай заражения корью

С начала года это девятый официально подтвержденный пациент.

В социальных сетях вчера, 4 октября, появилось сообщение о том, что в микрорайоне Вышка-2 в доме по ул. Сигаева, 10б женщина заболела корью. «Оцепили весь дом. Полиция и врачи дежурят у подъезда», — написал аноним.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что лабораторно подтвержден случай заболевания корью у взрослого человека. Сейчас ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц и их вакцинация по эпидемическим показаниям. По статистике, это девятый случай кори с начала 2023 года в Прикамье.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Корь
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