«Оцепили весь дом». В микрорайоне Вышка-2 выявили случай заболевания корью

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что лабораторно подтвержден случай заболевания корью у взрослого человека. Сейчас ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц и их вакцинация по эпидемическим показаниям. По статистике, это девятый случай кори с начала 2023 года в Прикамье.