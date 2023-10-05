«Оцепили весь дом». В микрорайоне Вышка-2 выявили случай заболевания корью

Posted 5 октября 2023, 08:05
Published 5 октября 2023, 08:05
Modified 5 октября 2023, 08:07
Updated 5 октября 2023, 08:07
В социальных сетях вчера, 4 октября, появилось сообщение о том, что в микрорайоне Вышка-2 в доме по ул. Сигаева, 10б женщина заболела корью. «Оцепили весь дом. Полиция и врачи дежурят у подъезда», — написал аноним.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что лабораторно подтвержден случай заболевания корью у взрослого человека. Сейчас ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц и их вакцинация по эпидемическим показаниям. По статистике, это девятый случай кори с начала 2023 года в Прикамье.