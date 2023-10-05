properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2023, 19:16

Published 5 октября 2023, 19:16

Modified 30 октября 2023, 19:23

Updated 30 октября 2023, 19:23

Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

5 октября 2023, 19:16
Стало известно, что в январе — сентябре 2023 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 5 млн 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 миллиона 190 тысяч ДФЭ (+16,6%). Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 17,6% и превысило 4 миллиона ДФЭ. Таким образом, было перевезено 56 миллионов тонн грузов (+14,6%), из которых:

химикаты и сода — 601,8 тысячи ДФЭ (+4,3% к уровню января — сентября 2022 года);

лесные грузы — 449,6 тысячи (+0,9%);

автомобили и комплектующие — 341,9 тысячи (увеличение в 2,2 раза);

промышленные товары — 320,2 тысячи (+0,5%);

машины, станки, двигатели — 317,2 тысячи (+24,2%);

метизы — 315 тысяч (+12,9%);

бумага — 272,7 тысячи (-1,1%);

химические и минеральные удобрения — 194,9 тысячи (увеличение в 2,1 раза);

черные металлы — 192,9 тысячи (+9,6%);

строительные грузы — 164,6 тысячи (+22,7%);

остальные и сборные грузы — 136,3 тысячи (+0,1%);

цветные металлы — 100,1 тысячи (-0,1%);

зерно — 77,8 тысячи (увеличение в 2,8 раза);

нефть и нефтепродукты — 68,6 тысячи (+17,6%);

рыба — 26,1 тысячи (-4,5%);

цветная руда и серное сырье — 23,3 тысячи (-15,3%);

мясо и масло животное — 20,3 тысячи (-0,4%);

продукты перемола — 15,5 тысячи (увеличение в 1,8 раза);

картофель, овощи, фрукты — 11,4 тысячи (увеличение в 1,4 раза);

остальные продовольственные товары — 229 тысяч (+29,3%).

В сентябре во всех видах сообщения были осуществлены перевозки 627,6 тысячи ДФЭ, что на 16,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика