Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

Стало известно, что в январе — сентябре 2023 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 5 млн 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 миллиона 190 тысяч ДФЭ (+16,6%). Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 17,6% и превысило 4 миллиона ДФЭ. Таким образом, было перевезено 56 миллионов тонн грузов (+14,6%), из которых: химикаты и сода — 601,8 тысячи ДФЭ (+4,3% к уровню января — сентября 2022 года); лесные грузы — 449,6 тысячи (+0,9%); автомобили и комплектующие — 341,9 тысячи (увеличение в 2,2 раза); промышленные товары — 320,2 тысячи (+0,5%); машины, станки, двигатели — 317,2 тысячи (+24,2%); метизы — 315 тысяч (+12,9%); бумага — 272,7 тысячи (-1,1%); химические и минеральные удобрения — 194,9 тысячи (увеличение в 2,1 раза); черные металлы — 192,9 тысячи (+9,6%); строительные грузы — 164,6 тысячи (+22,7%); остальные и сборные грузы — 136,3 тысячи (+0,1%); цветные металлы — 100,1 тысячи (-0,1%); зерно — 77,8 тысячи (увеличение в 2,8 раза); нефть и нефтепродукты — 68,6 тысячи (+17,6%); рыба — 26,1 тысячи (-4,5%); цветная руда и серное сырье — 23,3 тысячи (-15,3%); мясо и масло животное — 20,3 тысячи (-0,4%); продукты перемола — 15,5 тысячи (увеличение в 1,8 раза); картофель, овощи, фрукты — 11,4 тысячи (увеличение в 1,4 раза); остальные продовольственные товары — 229 тысяч (+29,3%). В сентябре во всех видах сообщения были осуществлены перевозки 627,6 тысячи ДФЭ, что на 16,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.