Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

Стало известно, что в январе — сентябре 2023 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 5 млн 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.