Пермяк отправился на 11 лет в колонию за незаконный сбыт «синтетики»

Выяснилось, что злоумышленник работал курьером интернет-магазина, который занимался торговлей запрещенными веществами. Мужчина оборудовал на территории краевой столицы тайники-закладки с наркотиком, а затем сообщал соучастнику координаты местонахождения незаконного товара. Во время одного из «рабочих дней» пермяка задержали полицейские. При обыске у него изъяли более 70 граммов мефедрона.