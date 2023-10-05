Пермяк отправился на 11 лет в колонию за незаконный сбыт «синтетики»

Posted 5 октября 2023, 02:43
Published 5 октября 2023, 02:43
Modified 5 октября 2023, 02:45
Updated 5 октября 2023, 02:45
Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).
Выяснилось, что злоумышленник работал курьером интернет-магазина, который занимался торговлей запрещенными веществами. Мужчина оборудовал на территории краевой столицы тайники-закладки с наркотиком, а затем сообщал соучастнику координаты местонахождения незаконного товара. Во время одного из «рабочих дней» пермяка задержали полицейские. При обыске у него изъяли более 70 граммов мефедрона.
В пресс-службе прокуратуры Свердловского района сообщили, что суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также его оштрафовали на 60 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.