Позитивное мышление может быть разрушительным

Posted 5 октября 2023,, 10:20
Published 5 октября 2023,, 10:20
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Специалист рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему позитивное мышление неэффективно. По ее словам, нужно найти баланс.
«Мыслить позитивно — это то, что называется поверхностной психологией. С одной стороны, это хорошо. Человек становится позитивным и легким, когда у него нет больших забот», — объяснила Токарева.
Однако, с другой стороны, проблемы, о которых не задумываются, никогда не будут решены, добавила специалист.
«Мы попадаем в очень опасную ситуацию, когда есть возможность просто не быть критичными и не осознавать полностью опасность или проблемы, которые могут возникнуть. Человек погружается в мир безопасных фантазий, полагая, что вселенная обязательно поможет», — пояснила Токарева.
По словам эксперта, для психики не имеет значения, происходит ли событие в реальности или только в воображении. Уйдя в мир иллюзий, человек перестает видеть опасность.
«Мы можем придумывать различные сценарии в нашем сознании, но на практике мы не предпринимаем действий, чтобы обеспечить себе комфорт или безопасно выйти из неприятной ситуации. Это опасно», — заключила психолог.