Позитивное мышление может быть разрушительным

«Мы попадаем в очень опасную ситуацию, когда есть возможность просто не быть критичными и не осознавать полностью опасность или проблемы, которые могут возникнуть. Человек погружается в мир безопасных фантазий, полагая, что вселенная обязательно поможет», — пояснила Токарева.