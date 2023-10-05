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Posted 5 октября 2023,, 10:20

Published 5 октября 2023,, 10:20

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Позитивное мышление может быть разрушительным

5 октября 2023, 10:20
Клинический психолог Полина Токарева считает, что такая ментальная настройка может быть опасной и разрушительной.

Специалист рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему позитивное мышление неэффективно. По ее словам, нужно найти баланс.

«Мыслить позитивно — это то, что называется поверхностной психологией. С одной стороны, это хорошо. Человек становится позитивным и легким, когда у него нет больших забот», — объяснила Токарева.

Однако, с другой стороны, проблемы, о которых не задумываются, никогда не будут решены, добавила специалист.

«Мы попадаем в очень опасную ситуацию, когда есть возможность просто не быть критичными и не осознавать полностью опасность или проблемы, которые могут возникнуть. Человек погружается в мир безопасных фантазий, полагая, что вселенная обязательно поможет», — пояснила Токарева.

По словам эксперта, для психики не имеет значения, происходит ли событие в реальности или только в воображении. Уйдя в мир иллюзий, человек перестает видеть опасность.

«Мы можем придумывать различные сценарии в нашем сознании, но на практике мы не предпринимаем действий, чтобы обеспечить себе комфорт или безопасно выйти из неприятной ситуации. Это опасно», — заключила психолог.

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