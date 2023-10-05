В Пермском крае продолжает сокращаться рождаемость. В этом году — на 2% к прошлому

На днях стало известно, что региональные власти ждут сокращения населения в Пермском крае, что следует из прогноза социально-экономического развития. Сокращение населения ожидается как по консервативному прогнозу, так и по базовому. К 2026 году в регионе может стать на 100 тыс. человек меньше — до 2 млн 404 тыс. По данным на начало 2023 года, в регионе живет 2 млн 499 тыс. человек.