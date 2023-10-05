В Пермском крае продолжает сокращаться рождаемость. В этом году — на 2% к прошлому

Posted 5 октября 2023, 12:32
Published 5 октября 2023, 12:32
Modified 7 ноября, 06:55
Updated 7 ноября, 06:55
За семь месяцев этого года в Пермском крае родились 13,1 тыс. детей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, отмечают в Пермьстате.
Процесс сокращения рождаемости продолжается в Прикамье не первый год — так, в 2022 году число родившихся детей уменьшилось на 7,3% по сравнению с 2021 годом.
Отмечают в ведомстве рост числа браков — на 1,4% относительно прошлого года. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года разводов больше почти на 8%.
С начала этого года смертность сократилась на 7,5%. Естественная убыль населения Прикамья составила 6,3 тыс. человек.
На днях стало известно, что региональные власти ждут сокращения населения в Пермском крае, что следует из прогноза социально-экономического развития. Сокращение населения ожидается как по консервативному прогнозу, так и по базовому. К 2026 году в регионе может стать на 100 тыс. человек меньше — до 2 млн 404 тыс. По данным на начало 2023 года, в регионе живет 2 млн 499 тыс. человек.