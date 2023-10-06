Потерпевшие и обвиняемые по делу «Титана» обжалуют возвращение дела прокурору

Пострадавшими по делу проходят 12 пациентов «Титана». По информации журналиста Properm.ru, среди них есть люди с зависимостями от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а также и те, кому такие медицинские диагнозы установлены не были. По материалам уголовного дела, людей удерживали без видимой причины в реабилитационном центре. Никто из них не был признан недееспособным, однако не мог покинуть помещение «Титана» в Пермском районе по собственному желанию.