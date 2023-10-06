Потерпевшие и обвиняемые по делу «Титана» обжалуют возвращение дела прокурору

Posted 6 октября, 11:22
Published 6 октября, 11:22
Modified 3 ноября, 07:07
Updated 3 ноября, 07:07
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции принял к рассмотрению апелляции обвиняемых в похищении людей на решение Пермского краевого суда о возврате уголовного дела в прокуратуру. Решение обжаловали все десять фигурантов дела и один потерпевший. Как стало известно журналисту Properm.ru, слушания по делу в Нижнем Новгороде назначены на 16 ноября.
Обвиняемые уже более полутора лет находятся в СИЗО. 24 января 2022 года стало известно, что в СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении семерых сотрудников реабилитационного центра «Титан» и их руководителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п., а ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой).
23 августа судья Пермского краевого суда Олег Ахматов вернул дело следствию на переквалификацию деяний обвиняемых в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших. Отмечается, что по всей вероятности это решение будут оспаривать адвокаты обвиняемых и потерпевших, а также гособвинение.
Кроме того, на предварительных слушаниях все десять обвиняемых отказались от заявленного ранее ходатайства о рассмотрении дела коллегией присяжных. Фигуранты дела обвиняются в в похищении людей в составе организованной группы, а также в незаконном их удержании (ст.126 ч.3 п., а УК РФ, ст. 127 ч.3 УК РФ).
Обвиняемыми в незаконном похищении и удержании людей проходят 10 человек, в том числе — руководители реабилитационного центра. Это Денис Клобуков — директор центра, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалев, специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко.
Пострадавшими по делу проходят 12 пациентов «Титана». По информации журналиста Properm.ru, среди них есть люди с зависимостями от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а также и те, кому такие медицинские диагнозы установлены не были. По материалам уголовного дела, людей удерживали без видимой причины в реабилитационном центре. Никто из них не был признан недееспособным, однако не мог покинуть помещение «Титана» в Пермском районе по собственному желанию.
Следствие утверждает, что в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и других форм зависимости, получали незаконную прибыль.
Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. Тем временем реабилитантам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения.