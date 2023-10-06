properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2023, 12:21

Published 6 октября 2023, 12:21

Modified 6 октября 2023, 12:23

Updated 6 октября 2023, 12:23

Стали известны предварительные итоги реализации дорожного нацпроекта в Пермском крае

6 октября 2023, 12:21
Реализация программы позволяет улучшить качество дорог в регионе.

В Пермском крае подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы на запланированных на текущий год объектах близки к завершению, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Сейчас фактическая доля укладки верхних слоев дорожного покрытия в ходе нацпроекта в Пермском крае составляет 99,22%. Уже введены в эксплуатацию 80% объектов, запланированных на 2023 год. До конца года планируется привести в нормативное состояние 51 объект общей протяженностью более 73 км, из них 49 объектов (72,7 км) уже введены в эксплуатацию. А площадь укладки дорожного покрытия составляет более 725 тыс. кв. м из запланированных 735 тыс. кв. м. По результатам 2023 года в регионе также отремонтировано 17 мостов в 14 муниципалитетах, или 1 691 п. м.

На средства нацпроекта уже построены дополнительные полосы движения в сторону подъема на автодороге Пермь — Ильинский. Это позволило повысить безопасность дорожного движения, снизить уровень ДТП и избавиться от заторов в местах подъема. Заключительным этапом масштабной реконструкции стало строительство кольцевой развязки и обустройство прилегающей дорожной инфраструктуры. Помимо этого, закончился ремонт самого длинного моста в Чердынском городском округе — он проходит через Вишеру. Продолжается строительство дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы».

В Перми отремонтировано 29 улиц, шесть из них власти планировали привести в порядок лишь в 2024 году. Однако заблаговременная контрактация позволила завершить работы уже в 2023 году. Средства нацпроекта направляются на строительство пешеходных переходов, монтаж барьерных ограждений и освещения, нанесение дорожной разметки, монтаж светофоров и камер фотовидеофиксации. Это позволят снизить показатели аварийности, а также количество пострадавших и погибших в ДТП.

В нынешнем году в Прикамье запланирован ремонт 19 мостов и путепроводов. Вопросом ремонта искусственных сооружений в регионе системно занимаются не первый год. В строительном сезоне 2023 года по нацпроекту отремонтированы мосты через реки Пизьма, Березовая, Чёлва, Вишера и другие.

Глава региона Дмитрий Махонин ранее акцентировал внимание на том, что успешная реализация программы по ремонту дорог и искусственных сооружений благоприятно повлияет на безопасность дорожного движения.

#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика