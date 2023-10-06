Стали известны предварительные итоги реализации дорожного нацпроекта в Пермском крае

Posted 6 октября 2023, 12:21
Published 6 октября 2023, 12:21
Modified 6 октября 2023, 12:23
Updated 6 октября 2023, 12:23
В Пермском крае подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы на запланированных на текущий год объектах близки к завершению, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Сейчас фактическая доля укладки верхних слоев дорожного покрытия в ходе нацпроекта в Пермском крае составляет 99,22%. Уже введены в эксплуатацию 80% объектов, запланированных на 2023 год. До конца года планируется привести в нормативное состояние 51 объект общей протяженностью более 73 км, из них 49 объектов (72,7 км) уже введены в эксплуатацию. А площадь укладки дорожного покрытия составляет более 725 тыс. кв. м из запланированных 735 тыс. кв. м. По результатам 2023 года в регионе также отремонтировано 17 мостов в 14 муниципалитетах, или 1 691 п. м.
На средства нацпроекта уже построены дополнительные полосы движения в сторону подъема на автодороге Пермь — Ильинский. Это позволило повысить безопасность дорожного движения, снизить уровень ДТП и избавиться от заторов в местах подъема. Заключительным этапом масштабной реконструкции стало строительство кольцевой развязки и обустройство прилегающей дорожной инфраструктуры. Помимо этого, закончился ремонт самого длинного моста в Чердынском городском округе — он проходит через Вишеру. Продолжается строительство дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы».
В Перми отремонтировано 29 улиц, шесть из них власти планировали привести в порядок лишь в 2024 году. Однако заблаговременная контрактация позволила завершить работы уже в 2023 году. Средства нацпроекта направляются на строительство пешеходных переходов, монтаж барьерных ограждений и освещения, нанесение дорожной разметки, монтаж светофоров и камер фотовидеофиксации. Это позволят снизить показатели аварийности, а также количество пострадавших и погибших в ДТП.
В нынешнем году в Прикамье запланирован ремонт 19 мостов и путепроводов. Вопросом ремонта искусственных сооружений в регионе системно занимаются не первый год. В строительном сезоне 2023 года по нацпроекту отремонтированы мосты через реки Пизьма, Березовая, Чёлва, Вишера и другие.
Глава региона Дмитрий Махонин ранее акцентировал внимание на том, что успешная реализация программы по ремонту дорог и искусственных сооружений благоприятно повлияет на безопасность дорожного движения.