Стали известны предварительные итоги реализации дорожного нацпроекта в Пермском крае

Сейчас фактическая доля укладки верхних слоев дорожного покрытия в ходе нацпроекта в Пермском крае составляет 99,22%. Уже введены в эксплуатацию 80% объектов, запланированных на 2023 год. До конца года планируется привести в нормативное состояние 51 объект общей протяженностью более 73 км, из них 49 объектов (72,7 км) уже введены в эксплуатацию. А площадь укладки дорожного покрытия составляет более 725 тыс. кв. м из запланированных 735 тыс. кв. м. По результатам 2023 года в регионе также отремонтировано 17 мостов в 14 муниципалитетах, или 1 691 п. м.