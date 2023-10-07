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Posted 7 октября, 18:07

Published 7 октября, 18:07

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Перми объявлен в розыск подозреваемый в убийстве предпринимателя Александра Лукова

В Перми объявлен в розыск подозреваемый в убийстве предпринимателя Александра Лукова

7 октября 2023, 18:07
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Приметы мужчины обнародовал Следственный комитет.

Следственный комитет объявил в розыск подозреваемого в убийстве предпринимателя Александра Лукова. По данным СУ СКР региона разыскивается мужчина рост 170-173 см., среднего телосложения, был одет в куртку серого цвета с капюшоном, бейсболку бежевого цвета, джинсы синего цвета, перчатки серого цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел сумку черно-синего цвета.

Граждан, располагающих любыми сведениями о разыскиваемом, просьба обращаться по телефонам в городе Перми: 102 или 8 (342) 249-54-55.

Напомним, что Луков был убит вечером 5 октября у собственного бара. Александр Луков выступал учредителем ООО «Лодочка» (занимается розничной торговлей продуктами питания) и ООО «Аспект-Профит» (занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа).

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#Происшествия#Криминал#Су скр
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