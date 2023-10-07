В Перми объявлен в розыск подозреваемый в убийстве предпринимателя Александра Лукова

Следственный комитет объявил в розыск подозреваемого в убийстве предпринимателя Александра Лукова. По данным СУ СКР региона разыскивается мужчина рост 170-173 см., среднего телосложения, был одет в куртку серого цвета с капюшоном, бейсболку бежевого цвета, джинсы синего цвета, перчатки серого цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел сумку черно-синего цвета.