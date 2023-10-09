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Posted 9 октября 2023, 07:53

Published 9 октября 2023, 07:53

Modified 10 октября, 02:18

Updated 10 октября, 02:18

Акции «Метафракс Кемикалс» переданы государству

Акции «Метафракс Кемикалс» переданы государству

9 октября 2023, 07:53
Фото: Пресс-служба АО «Метафракс Кемикалс»
В сентябре Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ о национализации АО «Метафракс Кемикалс».

«Регистратор Интрако» списал со счетов АО «Метахолдинг» 281 672 929 акций и со счетов ООО «Метафракс Трейдинг» 802 299 акций АО «Метафракс Кемикалс» на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Согласно требованиям исполнительного документа, поступившего на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю, необходимо было истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество из чужого незаконного владения АО «Метахолдинг», из чужого незаконного владения.

8 сентября Генпрокуратура через суд добилась признания незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Решение должно быть исполнено немедленно, это в своем иске требовала прокуратура, ссылаясь на то, что компания «Метафракс» — стратегическая и выполняет гособоронзаказ. Кроме того, указывалось, что акционеры уже вывели 7 млрд рублей из России, получив дивиденды, и сейчас планируется вывод на зарубежные счета такой же суммы.

Иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен в течение месяца, для принятия решения понадобилось одно заседание в основном слушании. Почти все ходатайства представителей компании отклонялись.

Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил руководство АО «Регистратор Интрако» о возбуждении исполнительного производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Спустя 4 дня после предупреждения должником была предоставлена информация об исполнении требований исполнительного документа. Проверка показала, что основной пакет акций, составляющий 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс», зачислен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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