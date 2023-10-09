Два друга из Прикамья спилили дорожные знаки, чтобы заработать

Posted 9 октября 2023, 10:55
Published 9 октября 2023, 10:55
Modified 9 октября 2023, 10:57
Updated 9 октября 2023, 10:57
В Чернушке задержали подозреваемых в краже дорожных знаков. С заявлением в полицию обратились сотрудники организации, которые обслуживают участок автодороги Оса — Чернушка. Ущерб автодорожно-строительной компании составил 38 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Силовики задержали подозреваемых, ими оказались ранее судимые местные жители 1994 и 2002 года рождения. Они рассказали, что им нужны были деньги, поэтому решили пойти на преступление.
Задержанные рассказали, что ездили на мотоблоке. Они спилили 14 дорожных знаков. Таблички злоумышленники выбросили, а трубы привезли к себе домой и распилили. Украденное парни сдали в ближайший пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды.
Сейчас возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.