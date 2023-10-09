Два друга из Прикамья спилили дорожные знаки, чтобы заработать

Задержанные рассказали, что ездили на мотоблоке. Они спилили 14 дорожных знаков. Таблички злоумышленники выбросили, а трубы привезли к себе домой и распилили. Украденное парни сдали в ближайший пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды.