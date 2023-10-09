Пермячка прошла в финал международного конкурса красоты

Posted 9 октября 2023,, 09:22
Published 9 октября 2023,, 09:22
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Названы имена финалисток международного конкурса красоты «Мисс офис — 2023». Среди 30 девушек оказалась 25-летняя пермячка — Валерия Морозова. Она работает секретарем-референтом в ООО «АБЗ №1».
Девушка преодолела кастинг и три недели интернет-голосования. Финалистки поборются за титул, корону и 3 млн рублей, сказано на сайте конкурса. Помимо этого, победительница сможет стать лицом неких крупных российских брендов. Она станет известна в конце ноября.
По словам пермячки, она увлекается танцами, которые принесли ей первые награды и воспитали характер, также занимается силовыми тренировками. «Надеюсь, что смогу вдохновить других женщин на многогранность и успех», — отметила девушка.
В финал конкурса прошли не только россиянки, также есть девушки из Японии, Испании, ОАЭ, Турции, Латвии, Беларуси, Казахстана.