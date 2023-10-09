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Posted 9 октября 2023, 04:36

Published 9 октября 2023, 04:36

Modified 9 октября 2023, 06:13

Updated 9 октября 2023, 06:13

Счет на миллиарды рублей. Власти Пермского края планируют достроить 19 дорог

9 октября 2023, 04:36

Власти Пермского края планируют достроить 19 дорог за 3 года

Сюжет
Пермские дороги
Рассказываем, какие объекты считаются приоритетными.

В ближайшие три года в Пермском крае планируется выделить на 34,8 млрд рублей на завершение строительства дорог. Деньги пойдут на возведение 19 дорог, следует из пояснительной записки к проекту закона о региональном бюджете, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения должна вырасти с 65% до 71% к 2026 году.

Приоритетными объектами являются: переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на ул. Углеуральской и Вишерской. Возведение этих объектов поможет снизить транспортную нагрузку центральных дорог.

В списке приоритетных дорог находятся также участки ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина; ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Дороги
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