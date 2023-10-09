Счет на миллиарды рублей. Власти Пермского края планируют достроить 19 дорог

В ближайшие три года в Пермском крае планируется выделить на 34,8 млрд рублей на завершение строительства дорог. Деньги пойдут на возведение 19 дорог, следует из пояснительной записки к проекту закона о региональном бюджете, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения должна вырасти с 65% до 71% к 2026 году.