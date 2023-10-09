Счет на миллиарды рублей. Власти Пермского края планируют достроить 19 дорог

Posted 9 октября 2023, 04:36
Published 9 октября 2023, 04:36
Modified 9 октября 2023, 06:13
Updated 9 октября 2023, 06:13
В ближайшие три года в Пермском крае планируется выделить на 34,8 млрд рублей на завершение строительства дорог. Деньги пойдут на возведение 19 дорог, следует из пояснительной записки к проекту закона о региональном бюджете, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения должна вырасти с 65% до 71% к 2026 году.
Приоритетными объектами являются: переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на ул. Углеуральской и Вишерской. Возведение этих объектов поможет снизить транспортную нагрузку центральных дорог.
В списке приоритетных дорог находятся также участки ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина; ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов.