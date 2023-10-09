Суд отправил в СИЗО подозреваемого в стрельбе в соликамском баре

Posted 9 октября 2023, 11:01
Published 9 октября 2023, 11:01
Modified 9 октября 2023, 11:03
Updated 9 октября 2023, 11:03
Соликамский городской суд отправил в СИЗО подозреваемого в стрельбе в баре-магазине Remix, произошедшей 3 октября. Заседание по избранию меры пресечения состоялось в минувшую пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, компания из трех мужчин и подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения, поссорились. На почве сложившихся неприязненных отношений один из участников конфликта ушел домой, но затем вернулся в бар с огнестрельным оружием. Он неоднократно выстрелил в помещении заведения, а затем несколько раз выстрелил в одного из мужчин. В результате потерпевшему были причинены ранения, классифицируемые как тяжкий вред здоровью.
Издание URA.ru со ссылкой на местную жительницу сообщило, что перед стрельбой в баре произошла перепалка. Один из мужчин якобы начал поддерживать действия украинских военнослужащих и кричать лозунг «Слава Украине» (принят в качестве приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещенной в России экстремистской организации) в начале Второй мировой войны). В это время в баре сидел пермяк, только что вернувшийся с СВО, и мужчины начали ссориться. В итоге нападавший сходил за ружьем и выстрелил в друга бойца СВО.