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Posted 9 октября 2023, 11:01

Published 9 октября 2023, 11:01

Modified 9 октября 2023, 11:03

Updated 9 октября 2023, 11:03

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в стрельбе в соликамском баре

9 октября 2023, 11:01

Подозреваемый в стрельбе в одном из баров Соликамска отправлен в СИЗО

Сюжет
Военная операция на Украине
Со слов местной жительницы, конфликт произошел на почве взглядов на проведение СВО.

Соликамский городской суд отправил в СИЗО подозреваемого в стрельбе в баре-магазине Remix, произошедшей 3 октября. Заседание по избранию меры пресечения состоялось в минувшую пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, компания из трех мужчин и подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения, поссорились. На почве сложившихся неприязненных отношений один из участников конфликта ушел домой, но затем вернулся в бар с огнестрельным оружием. Он неоднократно выстрелил в помещении заведения, а затем несколько раз выстрелил в одного из мужчин. В результате потерпевшему были причинены ранения, классифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Издание URA.ru со ссылкой на местную жительницу сообщило, что перед стрельбой в баре произошла перепалка. Один из мужчин якобы начал поддерживать действия украинских военнослужащих и кричать лозунг «Слава Украине» (принят в качестве приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещенной в России экстремистской организации) в начале Второй мировой войны). В это время в баре сидел пермяк, только что вернувшийся с СВО, и мужчины начали ссориться. В итоге нападавший сходил за ружьем и выстрелил в друга бойца СВО.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Криминал#Стрельба
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