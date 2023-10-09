Суд отправил в СИЗО подозреваемого в стрельбе в соликамском баре

Издание URA.ru со ссылкой на местную жительницу сообщило, что перед стрельбой в баре произошла перепалка. Один из мужчин якобы начал поддерживать действия украинских военнослужащих и кричать лозунг «Слава Украине» (принят в качестве приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещенной в России экстремистской организации) в начале Второй мировой войны). В это время в баре сидел пермяк, только что вернувшийся с СВО, и мужчины начали ссориться. В итоге нападавший сходил за ружьем и выстрелил в друга бойца СВО.