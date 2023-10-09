В Минздраве Забайкалья рассказали о ситуации со смертью пациента после операции

Согласно последним данным, через 2 месяца после операции мужчина скончался. Родственники утверждают, что документы, связанные с операцией, были подделаны. Они утверждают, что оперировали их умершего родственника другие специалисты, а также что ставленный им диагноз был неверным. Кроме того, при эксгумации некоторые органы — сердце, пищевод и желудок — не были обнаружены в теле пациента. Об этом пишет zabnews.ru.