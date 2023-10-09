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Posted 9 октября 2023,, 19:46

Published 9 октября 2023,, 19:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Минздраве Забайкалья рассказали о ситуации со смертью пациента после операции

9 октября 2023, 19:46
Представители Министерства здравоохранения Забайкальского края прокомментировали ситуацию, связанную со смертью пациента после операции по уменьшению желудка в местной клинической больнице.

Согласно последним данным, через 2 месяца после операции мужчина скончался. Родственники утверждают, что документы, связанные с операцией, были подделаны. Они утверждают, что оперировали их умершего родственника другие специалисты, а также что ставленный им диагноз был неверным. Кроме того, при эксгумации некоторые органы — сердце, пищевод и желудок — не были обнаружены в теле пациента. Об этом пишет zabnews.ru.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили журналистам, что ведомство совместно с следственным комитетом проводит проверку данного инцидента. В настоящее время ситуация находится на рассмотрении.

#Происшествия
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