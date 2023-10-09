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Posted 9 октября 2023,, 10:16

Published 9 октября 2023,, 10:16

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Возобновлен экспорт дизельного топлива в российских портах

9 октября 2023, 10:16
Экспорт дизельного топлива возобновился в российских портах.

Уже отгружено 26 тысяч тонн в порту Новороссийска и 43 тысячи тонн в Приморске. Кроме того, готовятся к отгрузке еще три танкера. В пятницу правительство сообщило, что ограничения на экспорт дизельного топлива через трубопровод будут сняты для тех производителей, которые направляют не менее половины своей продукции на внутренний рынок, пишет ИА «УралПолит.ru».

Также было принято постановление, позволяющее отгружать топливо, которое было либо оформлено до 6 октября, либо уже находится в процессе оформления и принято к транспортировке компанией «Транснефть». Пока нет информации о контроле поставок половины топлива на внутренний рынок.

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