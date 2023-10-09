Возобновлен экспорт дизельного топлива в российских портах

Уже отгружено 26 тысяч тонн в порту Новороссийска и 43 тысячи тонн в Приморске. Кроме того, готовятся к отгрузке еще три танкера. В пятницу правительство сообщило, что ограничения на экспорт дизельного топлива через трубопровод будут сняты для тех производителей, которые направляют не менее половины своей продукции на внутренний рынок, пишет ИА «УралПолит.ru».