«Будем жить в пустыне». Уссурийский полиграф угрожает пихтовому лесу в Пермском крае

Posted 10 октября, 04:36
Published 10 октября, 04:36
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В центре активного отдыха «Полазна» заявили о катастрофе, которая ждет пермяков в ближайшее время. В соцсетях учреждения сказано, сейчас на территории особо-охраняемой природной территории «Лунежские горы» проходят исследования. Специалисты из Новосибирска изучают пихтовый лес, которому осталось жить 2-3 года из-за уссурийского полиграфа.
В центре говорят, что для сохранения леса в Прикамье нужно уничтожить жука или после пихтового леса он переключится на другие: «Затем ель, сосна и лиственница. И вот через десяток лет мы с вами будем жить в пустыне».
В краевом Минприроды отметили, что специалисты проводят исследования лесов еще с 2022 года. В прошлом году были санитарные рубки. При этом их могут назначать не всегда из-за установленных правил санитарной безопасности в лесах. Некоторые территории относятся к ослабленным лесным насаждениям, где нельзя вырубать деревья.
Общая площадь Полазненского участкового лесничества составляет 52,567 тыс. га. В прошлом году выявлено заражение на площади 683 га, в этом году — 380 га. Единственный способ борьбы с жуком — рубка. При этом деревья нужно вырубать как можно скорее, пока вредитель не успел вылететь. Затем древесину нужно сжечь.
«К сожалению, в настоящее время действующие требования лесного законодательства не позволяют оперативно назначать и проводить санитарные рубки в очагах вредных организмов. Это возможно только на наиболее поврежденных лесных участках», — отмечают в краевом Минприроды.
По словам гендиректора центра активного отдыха «Полазна» Игоря Соловьева, сейчас в районе ООПТ «Лунежские горы» сотни умерших деревьев, они опасны для посетителей и пожарной безопасности, однако лесничество не разрешает их убирать.