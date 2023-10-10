Эксперт по праву и ЖКХ рассказала о способах контроля за расходами УК

Posted 10 октября 2023,, 08:30
Published 10 октября 2023,, 08:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Важно понимать, что управляющие компании являются коммерческими организациями, в отличие от ТСЖ. Они имеют право на получение прибыли согласно законодательству. В связи с этим, задача собрать и проанализировать все данные и сделать выводы становится крайне сложной, отметила Пономарёва.
Проверить, не переплачивает ли собственник жилья за коммунальные услуги, можно только обладая информацией о всех договорах и сравнивая расходы управляющей компании с оплатой за содержание жилья. Юлия Пономарёва напомнила, что стоимость коммунальных услуг определяется муниципальными властями или общим собранием собственников квартир, пишет ridus.ru.
Если собственники не провели общее собрание, то управляющая компания ссылается на тарифы, утвержденные администрацией города. Это совершенно законно в соответствии с Жилищным кодексом. Однако, если было проведено собрание, где собственники приняли решение об установлении тарифов, а управляющая компания не соблюдает это решение, то в таком случае можно оспаривать цены на коммунальные услуги.