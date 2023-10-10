Эксперт по праву и ЖКХ рассказала о способах контроля за расходами УК

Если собственники не провели общее собрание, то управляющая компания ссылается на тарифы, утвержденные администрацией города. Это совершенно законно в соответствии с Жилищным кодексом. Однако, если было проведено собрание, где собственники приняли решение об установлении тарифов, а управляющая компания не соблюдает это решение, то в таком случае можно оспаривать цены на коммунальные услуги.